Advertencia: el desayuno no sería tan beneficioso como se creía

Investigaciones recientes relativizaron la importancia del desayuno como primera comida del día, y su presunta colaboración en el objetivo de encarar una dieta para bajar de peso.

En esa sintonía opina Federica Amati, experta en nutrición de ZOE, una empresa de investigación sanitaria que ofrece asesoramiento dietético personalizado. En diálogo con la plataforma MailOnline, afirmó que la “recomendación generalizada” de que todo el mundo debe desayunar “no tiene ninguna base científica específica”.

“La comida no es necesaria para empezar el día o despertarse, ya que el reloj interno del cuerpo segrega las sustancias químicas que nos ayudan a despertarnos y levantarnos de la cama, desayunemos o no”, fundamentó.

Según la especialista, los resultados de grandes estudios según los cuales las personas que desayunan son las más sanas suelen deberse a otros factores más que a la comida en sí, como los patrones de sueño.

“Instar a la gente a desayunar a primera hora, cuando muchos no tienen hambre, suele dar lugar a que se tome algo rápido y cómodo”, advirtió.

Las tostadas con mermelada, los cereales de desayuno ultraprocesados, las barritas, los dulces de panadería y los licuados, aportan “muchos azúcares pero no suficientes proteínas, fibra y grasas saludables”, según Amati.

“Si ingerimos una comida rica en azúcar con el estómago vacío, muchos de nosotros nos sentiremos hambrientos y cansados al cabo de un par de horas, cuando todo el azúcar se haya absorbido y nuestro organismo esté falto de otros nutrientes”, ejemplificó.

“Por tanto, saltarse el desayuno no es un problema para todo el mundo. Más importante que desayunar a una hora determinada es asegurarse de que la primera comida del día sea completa y nutritiva”, concluyó.

Por tanto, se concluyó que los estudios más serios hechos hasta la fecha muestran que no importa si las personas toman o se saltan el desayuno.

En la misma línea, el profesor James Betts, experto en fisiología metabólica de la Universidad de Bath, sostuvo: “La mayoría de la gente parece tener la impresión de que es increíblemente importante desayunar todos los día, pero los estudios sobre la importancia de desayunar son mucho menos claros de lo que la gente cree”.

“Las pruebas demuestran, en general, que no hay efectos negativos para la salud por no desayunar. Por lo tanto, la buena noticia -o quizá decepcionante- es que el hecho de comer o no por la mañana no tendrá en sí mismo un gran efecto sobre la salud de la mayoría de las personas”, dijo.

Y añadió: “La probabilidad de que una persona se beneficie (de desayunar) dependerá de los beneficios que espere obtener y de lo saludables que sean ya su dieta y su estilo de vida”.

Fuente: Ambito