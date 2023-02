Inglés y educación física son las materias que más adeudan los estudiantes del secundario

Inglés, educación física y matemática son las materias que más adeudan los estudiantes secundarios de la provincia. Si bien los espacios curriculares pendientes pueden variar según las regiones, por lo general, esta tríada se mantiene constante a lo largo de Santa Fe.

Con el objetivo de problematizar la repitencia, el Ministerio de Educación inició una serie de cambios en el sistema de evaluación a fin que ningún alumno que transite la secundaria deba recursar un año completo por no haber aprobado alguna asignatura, sino que deberá trabajar, a lo largo del año subsiguiente, bajo el acompañamiento docente y donde hubo dificultades.

“Lo que nos preguntamos es por qué son estas materias las que más suelen quedar pendientes. ¿Es porque educación física se hace en contra turno y los chicos no van?¿En el caso de la lengua extranjera, es porque no gustan esos idiomas? Pensar un cambio en la currícula es algo que lleva tiempo y más difícil, por eso se opta por cambiar los enfoques de enseñanza y/o los sistemas de evaluación, aunque es una deuda pendiente”, admitió el secretario de Educación, Victor Debloc.

Desde la cartera a cargo de Adriana Cantero sostienen que la repitencia no mejora para nada el aprendizaje de los chicos, sino todo lo contrario. Genera frustración, desanimo y provoca que los chicos abandonen la escuela en una edad donde deberían estar allí.

Este año, el inicio del ciclo lectivo para los tres niveles será el miércoles 1° de marzo, mientras el último día de clases está previsto para el viernes 22 de diciembre. Lo que esta vez no define el calendario es la fecha del receso invernal. Había esquemas tentativos ensayados por el Ministerio –del 10 al 21 de julio, por ejemplo-, sin embargo, la decisión política final fue la de no incluir la fecha precisa de dicho período. Y no será definida y revelada hasta tanto no se conozca el calendario electoral que la provincia tendrá este año.

En la previa al comienzo de un nuevo período escolar, el desafío del Ministerio será, por un lado, lograr consensos en paritarias para evitar una postal ya conocida: el paro docente, pero también, recuperar a más de 500 adolescentes que no estaban inscriptos para cursar la escuela en este 2023.