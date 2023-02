Brian Fernández no jugará en San Luis de Quillota: ¿Qué hará Colón?

Finalmente, el delantero santafesino no jugará en San Luis de Quillota. El conjunto canario no logró llegar a un acuerdo con Colón.

“En las negociaciones, el elenco rojinegro le otorgó a Fernández un permiso especial para entrenar bajo las ordenes de Francisco Bozán en la pretemporada del equipo”, partió exponiendo el portal.

“Con el correr de los días, los clubes no pudieron ponerse de acuerdo en el cargo por la cesión del jugador, lo que finalmente terminó con la dirigencia quillotana desistiendo de realizar la operación”, agregó el citado medio.

El panorama, cómo no, golpea a Fernández, quien en diciembre pasado había confesado, en conversación con AS, estar muy ilusionado con su llegada a Quillota: “Es un paso muy importante, porque necesitaba jugar, estar tranquilo y tener una vida linda. Chile me hizo muy bien...”.

Fernández alcanzó a jugar varios amistosos de pretemporada junto a San Luis, pero ahora deberá volver a Argentina para presentarse en Colón. Con seguridad, la escuadra de Santa Fe le buscará un nuevo destino.

Con info de AS - Sin Mordaza