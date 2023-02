¡Apostó al amor! Cande Tinelli estaría de novia con un deportista uruguayo

Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron definitivamente y de manera escandalosa.

Ahora que ambos están solteros, circuló una versión de romance entre la cantante y un deportista uruguayo. El periodista Gustavo Méndez contó en Implacables (El Nueve) que la hija de Marcelo Tinelli estaría de novia con el automovilista Santiago Urrutia. "Romance confirmadísimo. Está saliendo, de novia, muy enamorada. Él es corredor de autos, de una familia muy buena, muy querida en Uruguay. Él vive en Europa, en Barcelona", detalló el comunicador.

Por qué se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin

Tras varios idas y vueltas, Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron definitivamente. El intérprete de "Nada fue un error" dio una nota para LAM (América TV), confirmó la ruptura y desmintió los rumores de infidelidad con una azafata: "Como somos dos personas publicas, cualquier movimiento que puede pasar con cualquier pareja, eso se magnifica, y ella lo pone en las redes entonces se magnifica".

"Ella es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así", dijo tajante Coti. Por su parte, Candelaria le respondió y dio a entender que se separó del músico por sus actitudes controladoras.

"No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque me hizo quedar como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa", manifestó la joven.

"Estoy bien, tranquila. Volví a ser yo. A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va", aseguró.

Fuente: Exitoina