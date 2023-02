Los Carnavales de Reconquista 2023 tienen himno. Con música y letra de Carlos Solari, "Corazón de Carvanal" ya suena en la ciudad, para comenzar a celebrar esta fiesta popular de Reconquista, que muestra todo el esplendor, alegría y brillo de su gente, cada febrero.

El tema musical, cuenta con arreglos y dirección musical de Enzo "Carucha" Suárez; mezcla y masterización de Leo Beltrame.

Los músicos que le dan vida a la sentida letra son: Enzo "Carucha" Suárez, en Cavaquinho; Bajo de la mano de "Cristian "Manito" Carballo; y en teclado, Sebastián "Moncho" del Fratte.

La emoción por la nueva edición, se hace canto a través de los vocalistas Cristian Bonavita, de la comparsa O'bahía; Carlos Martínez, de Koé Porá; y Emanuel Pesceto, de Piray.

Aquí, la letra, de este himno, que trae todo el ritmo e invita a bailar.

AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ LLEGAMOS

ESTA ES LA FIESTA MAS POPULAR

MI RECONQUISTA... CARNAVALERA

LA MAS HERMOSA DEL LITORAL

AQUÍ ESTA EL PUEBLO, CON SUS BANDERAS

TODOS BAILANDO Y ALENTANDO SIN PARAR

SUENAN TAMBORES..EN LA AVENIDA

SON LAS COMPARSAS DE MI CIUDAD

QUE NO SE ACABE EL SHOW

QUE NO TERMINE FEBRERO

QUE NO TENGA FINAL.

QUE NO SE APAGUE EL FUEGO

QUE SIGA ESTA PASIÓN

QUE ESTA PRENDIDA EN MI GENTE

QUE EL CORAZÓN DEL JAAUKANIGÁS

SIGA LATIENDO EN MI CARNAVAL