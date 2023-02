La "Gollum” de TikTok es furor en la red

Vive en Florida, Estados Unidos, tiene 21 años y se convirtió en un fenómeno en TikTok. ¿El motivo? El tamaño de sus ojos. Nada más (a veces algo así es suficiente para ser una “estrella” en las redes).

Samantha McNab se ha vuelto viral por hacer videos en los que muestra su característica distintiva: abre mucho los ojos y llama la atención, multiplica las reproducciones y los seguidores.

“Los ojos grandes solo están en mis genes y son parte de mi familia”, asegura.

“La gente dice todo tipo de cosas locas sobre quién o cómo me parezco. Obtuve de todo, desde personajes de Tim Burton, Bichos, Mr. Bean, Gollum, personajes de dibujos animados… no hay casi nada que no haya escuchado antes”, asegura Sam en sus videos.

Los comentarios van desde qué tipo de enfermedades puede tener (tiroides, enfermedad de Graves), pero ella dice que ninguna de ellas. Así y todo, ve la participación en las redes con diversión. “Creo que las cosas que puedo hacer con mis ojos y el aspecto que tengo pueden ser raros y algo aterradores, pero a la gente le encanta”, agrega.

El video más popular que publicó en la red social es un compilado de videos mirando a cámara, con 22 millones de reproducciones.

Además, asegura que ha sido inspiradora para muchas chicas de las que se han burlado siempre por una característica similar. “Mis videos les ayudan a darles la confianza que necesitan”.

