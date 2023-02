Fuerte suba en los precios de alquileres y renovaciones en febrero

En un mercado con un panorama desolador como es el de alquiler de propiedades, febrero comenzó con subas de casi 86% en el precio de los contratos que deban actualizarse este mes. Y finalizará por encima del 87%.

"Cada día tenemos más demanda de inquilinos. Propietarios van desprendiéndose de los inmuebles por la muy baja rentabilidad, la falta de seguridad jurídica y económica que estamos teniendo en el país", comenzó explicando Jorge Pighin, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, en dialogo con "Todo al Mediodía", conducido por Hugo Isaak.

Según explicó Pighin, "todo eso hace un combo donde hoy las propiedades estén faltando. Esta maldita ley vino a perjudicar a las dos partes por iguales. La normativa, con esta inflación interanual que tenemos, es imposible que regule satisfactoriamente a las dos partes".

Los números de febrero

"A partir del 1 de febrero el ajuste fue del 85,87% y desde el 16 de febrero vamos a estar en el 87,22% de actualización", detalló el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe en Cadena OH!

Y agregó: "Para las prórrogas estamos hablando arriba del 100% porque hay inmuebles que han quedado totalmente desfasados. Estas sorpresas no le hacen bien a nadie".

Normativa

Respecto a la falta de debate de la nueva normativa, Pighin opinó: "En este egoísmo por parte de la política en el país, están perjudicando al argentino común, a la familia que no consigue inmueble, que no sabe como seguir afrontando los alquileres. Siguen castigando a los propietarios, al privado, que es el único que aporta una propiedad para otra familia; cuestión que el Estado no se ocupa hace 40 años".

Por último, manifestó que "el momento para comprar es este. Estamos en precios casi históricos por debajo de lo normal. Siempre en momentos de crisis se presentan muy buenas oportunidades".

