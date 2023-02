Perotti: "Hay que recuperar la presencia policial en la calle; la gente quiere seguridad"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, habló con los medios por primera vez luego del cambio de ministro de Seguridad. Como es de público conocimiento, Claudio Brilloni reemplazó a Rubén Rimoldi.

El mandatario encabezó un acto en el Club Atlético Funes. Allí se presentó la obra de ampliación de la Avenida Miguel Galindo para la mencionada localidad.

Sin dudas, uno de los temas al que Perotti hizo referencia fue el cambio en el Ministerio de Seguridad. “Seguramente puede haber errores, pero no creamos que porque alguien tuvo un ministro tanto tiempo los resultados fueron mejores. No pongamos que si hay cambios es porque todo está mal. Acá no hay amiguismos, no hay complacencia. Acá hay una población que merece resultados diferentes”.

En cuanto a las fuerzas del orden santafesinas, el Gobernador afirmó que "le hubiese encantado encontrar una policía al nivel de tecnología de la de Tigre (provincia de Buenos Aires), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y añadió: "No encontramos nada de eso. Tuvimos que ir año a año incorporando para romper con la caída, ya que se iban más (policías) de los que ingresaban”.

Por otra parte, y entorno a la comisaría 32ª de Rosario -baleada por una persona movilizada en bicicleta-, sostuvo: "Para mí, no es tema menor. Se está desafiando a la institución policial en su capacidad de reacción; eso es lo que hay revertir inmediatamente”.

“La gente lo quiere es seguridad. Lo que quiere es que eso se vea en la calle. Le importa poco si es tema municipal, provincial o nacional. Las instrucciones a llevar adelante por el nuevo ministro Claudio Brilloni son esas. Hay que recuperar claramente esa presencia policial en la calle”, finalizó el Gobernador.