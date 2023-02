"Fueron los días más lindos de la vida. Sacando la parte de entrenamientos y los partidos, dábamos lo máximo de nosotros, había una competencia interna en los entrenamientos, en los partidos tirando todos para adelante, tensión, o lo que fuera, sacando eso se vivió de una manera increíble. Aparte estaba la familia, podíamos ver a nuestros hijos y estábamos todos unidos, así que fueron muy lindos", exclamó Romero sobre la convivencia diaria con el plantel argentino. Además compartió que el plantel comparte un grupo de Whatsapp y reveló el nuevo nombre: "Campeones del mundo creo que le puso Lea (Paredes) el otro día, me acuerdo que le cambió el nombre", aseguró en declaraciones a TyC Sports

Por otra parte, el defensor central del Tottenham aclaró que si en algún momento su actual equipo no lo dejará participar de un partido de la Selección argentina, Romero bromeó: "Imposible, saben que me voy. Ya lo hice alguna vez, así que si me lo dicen me voy de nuevo. Se nos armó un lindo quilombo. Saben que la Selección para nosotros es lo primero, acá todos saben en el club que así lo siento yo, saben que soy así y quedó en el recuerdo". Por último, "Cuti" Romero habló sobre su deseo de que Lionel Scaloni continúe al frente de la Albiceleste: "Sabe todo lo que siente el grupo por él. Es quien creó gran parte de esto. Es un cuerpo técnico que los jugadores respetan y quieren mucho. Se trabaja de una manera muy bien con él. Me encantaría que siga pero es una decisión propia. Se merece seguir, esperemos que sí". Y siguiendo la línea, el defensor agregó: "Mi convocatoria llegó en el mejor momento de mi carrera. Había tenido un gran año en el Atalanta. Agradezco que Scaloni me haya dado la oportunidad

Siempre desde el primer momento el grupo me ha hecho sentir de una manera increíble".