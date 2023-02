San Martín de Tucumán recibirá este sábado a All Boys, en un encuentro protagonizado por equipos que tienen como prioritario objetivo el ascenso, por la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional de fútbol.

El partido se desarrollará en "La Ciudadela", el estadio del equipo tucumano, este sábado desde las 19:15, televisado por TyC Sports, y con el arbitraje de Carlos Córdoba.

En el debut los tucumanos, eternos candidatos a llegar a la Liga pero que en los momentos decisivos de cada temporada generalmente no dan la talla, vencieron a Estudiantes de Río Cuarto de visita por 1-0.

Por su parte, All Boys no quedó del todo conforme con la igualdad en el clásico en Floresta ante Nueva Chicago, dejando en claro que es un equipo con muchos jugadores nuevos y con algunas figuras que ya no están.

En tanto, por la Zona B y desde las 17, Chacarita Juniors, otro "grande" de la divisional y con Anibal Biggeri como entrenador, hará su estreno visitando a Deportivo Madryn en Chubut buscando mejorar lo pobre realizado en las pasadas dos temporadas.

La programación se completará de la siguiente manera:

+ Zona A (Segunda fecha)

Sábado: Temperley-Estudiantes de Río Cuarto (17.00), San Telmo-Defensores de Belgrano (17.00), Almagro-Almirante Brown (17:00), Flandria-Alvarado (17.00) y San Martín de San Juan-Gimnasia de Mendoza (20.00).

Domingo: Guillermo Brown de Puerto Madryn-Guemes (17.00) y Defensores Unidos-Patronato (17.00).

Lunes: Agropecuario-Deportivo Morón (21.00).

+ Zona B (Primera fecha)

Sábado: Brown de Adrogué-Racing de Córdoba (17.00) y Villa Dálmine-Mitre de Santiago del Estero (18.00).

Domingo: Deportivo Maipú-Chaco For Ever (18.00) y Quilmes-Deportivo Riestra (19.10).