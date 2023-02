Una joven murió durante una persecución policial

En ese marco, se hizo presente el ministro Brilloni: “Se habría tratado de una persecución producto de que en un control policial hace señas a una persona que conducía una motocicleta. Al no acatar la voz de alto, se produce el fatal desenlace con el impacto de la moto contra un vehículo”, relató sobre lo sucedido a El Tres.

“Está arribando el personal de la Agencia de Investigación Criminal para las tareas de rigor”, agregó.

“No puedo aseverar si la persona que efectuó disparos de arma de fuego, haya sido un arma de fuego y que haya sido en bicicleta. El personal policial, inmediatamente comenzó a hacer búsqueda de rastros y huellas, no hallando en el lugar ningún tipo de cápsulas. Lo cual no significa que no hayan sido disparos de arma de fuego, no lo descarto, pero pudo haber sido un revólver”, comentó sobre disparos de arma de fuego que se habrían realizado en el lugar.