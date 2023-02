Marcelo Saralegui: "Quiero revertir esto y quiero ganar"

Colón sigue sin sumar puntos en esta Liga Profesional, no genera juego y las pocas chances claras que tiene no las aprovecha. Cayó ante Sarmiento como local en la previa al clásico santafesino y Marcelo Saralegui se manifestó en conferencia de prensa: "Estoy muy triste por lo que pasó. ¡Quiero revertir esto y quiero ganar!".

Luego analizó el desarrollo del encuentro: "Recibimos un penal a los 2 minutos, eso no se prepara. Pero luego nos faltó futbol, no tuvimos cambio de ritmo, entró el nerviosismo, la pelota no quiere entrar. Nunca pensé perder 3 partidos seguidos, pero hay que ponerse mas duros cuando se pierde, en 3 partidos tenemos 1 gol, tenemos que mejorar".

"Estamos muy calientes me imagino que el presidente está igual que yo, que la gente. Al hincha no le podemos decir otra cosa, si vinieron a ver a su equipo y no gana" agregó.