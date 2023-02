Gustavo Munúa palpitó el clásico: "Es un partido lindo y esperado"

Unión empató 1-1 con Barracas Central por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol en un encuentro disputado en el estadio Claudio Chiqui Tapia y que tuvo a Yael Falcón Pérez como árbitro principal.

Bruno Sepúlveda abrió el marcador para el equipo comandado por Rodolfo De Paoli a los 5 minutos de comenzado el encuentro con un cabezazo, pero a los 22 llegó la igualdad de Imanol Machuca, quien aprovechó un rebote en el área para marcar el 1-1 definitivo.

Luego del partido, el entrenador tatengue Gustavo Munúa señaló: "Sabíamos el tipo de partido que se iba a dar en esta cancha, las áreas están cerca, parece que no pasa nada, pero en un momento para otro pasa de todo. Creamos situaciones de gol, prácticamente Barracas no nos había llegado, tomamos el gol como algo puntual. Resalto la rebeldía y el carácter del equipo, eso es para resaltar, por eso pudimos llegar al gol. En el segundo tiempo fuimos superiores, Barracas tuvo sus momentos también, pero creo que los cambios nos vinieron bien, eso es importante, la gente de afuera entró bien. Se notaron mucho y es más que importante, terminamos mejor que ellos, con una cantidad de opciones interesantes".

"Valoramos el punto ya que no es una cancha fácil de lograr puntos, fuimos superiores y tuvimos las mejores posibilidades. Resalto que el equipo se recompuso del golpe, habíamos hablado mucho de la pelota parada. A veces se hacen méritos, pero no se llega, es lo que nos está pasando" amplió.

Luego, fue consultado por el clásico ante Colón del próximo domingo: "Es un partido lindo y esperado, el análisis de lo que es el proyecto de Unión es profundo y muy bueno, hace un año Unión tiene un proyecto impresionante y que motiva. Luego hay que ver los resultados y analizarlos, se hicieron cosas importantes, pero tenemos que mejorar, se vendieron jugadores y nos tenemos que rearmar".

Más tarde le preguntaron si Unión es el favorito a ganar el clásico, por el flojo rendimiento de Colón en lo que va del torneo: "No, los clásicos son diferentes, más allá de los momentos que puede llegar cada uno, son partidos parejos. Jugamos en nuestra cancha, seguro va a ser una fiesta, vamos a pasar una semana muy linda, todos vamos a estar esperando que no nos mate la ansiedad. Se vive la fiesta de Santa Fe, la gente va a jugar un papel importante y va a apoyar a los chicos, no subestimamos a nadie. Sobre todo, que sea una fiesta".

"Estamos trabajando y tenemos un equipo que lo vamos a hacer competitivo, esperemos hacer un buen partido en caso, es importante y esperemos sacarlo adelante" señaló.

Por otro lado, habló del contrato que aún no se firmó: "Tengo una muy buena relación con Luis, hay mucha confianza por las dos partes, el contrato está acordado hace tiempo, nos pusimos a trabajar en los fichajes, no pudimos incorporar lo que queríamos. Seguro hablaremos en esta semana y nos pondremos al día".

Con info de LT10 - Sin Mordaza