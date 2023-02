Las fotos hot de Karina Jelinek con Flor Parise por San Valentín que luego borró

Karina Jelinek sorprendió a sus seguidores con unas fotos hot junto a Flor Parise, con las cuales celebraba el Día de San Valentín, pero a los pocos minutos se arrepintió y las borró.

Después de muchos rumores de ruptura, este 14 de febrero la actriz desmintió todo y publicó varias historias junto a Flor. En las postales se las puede ver completamente desnudas frente al espejo y Karina sumó frases que expresaban: "Eres alguien especial" y "Feliz San Valentín".

Pero minutos más tarde, Karina borró todas las imágenes con Flor de la red y reveló el motivo en una nueva historia: "Perdón, borré las fotos porque ahora le dio 'vergüenza', a mí no". Jelinek nunca ha admitido abiertamente que Flor es su pareja, pero la ha definido como la persona con la que hace su vida en la diaria.

Karina Jelinek habló de su relación con Flor Parise

En el 2020, semanas después de que Yanina Latorre profundizara sobre la relación íntima entre Karina Jelinek y Florencia Parise, su amiga y representante, la modelo decidió abrirse en una entrevista, admitió que le atraen tanto hombres como mujeres, y contó qué pasa entre su mánager y ella.

Si bien el supuesto romance entre Karina Jelinek y Flor Parise ya había sido tocado por otros medios y periodistas anteriormente, fue Yanina Latorre quien volvió sobre el tema, ahondó en la relación, aseguró que eran novias y contó detalles. La situación incomodó notoriamente a la modelo, quien salió a cruzarla tanto en las redes como a través de mensajes enviados a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y desde entonces mantienen un fuerte enfrentamiento.

Las redes ardieron, y los internautas señalaron a la panelista de LAM de hablar de la sexualidad de Karina sin su consentimiento. Además, tras escuchar a la esposa de Diego Latorre, la hermana de Jelinek la sacó del grupo familiar que tienen en WhatsApp y la bloquearon. "Lamentablemente no soy lo que querés que sea“, sentenció Karina en un compungido mensaje.

En las últimas horas, trascendió la tapa de la revista Gente con Karina Jelinek como protagonista, donde la ex participante del Cantando 2020 sintetiza sin vueltas: "Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", sostuvo, además de defender "la libertad de amar". Y reveló que el poliamor "No va con mi forma de ser".

Además de manifestar su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, al mencionar el nombre de Florencia Parise, Karina la describió como su "compañera de vida".

También confirmó el conflicto familiar que produjo la exposición que hizo Yanina, al punto del "destrato" de su hermana: "Mi familia es muy religiosa, pero yo siento que Dios ama sin restricciones", sostuvo.

Al preguntarle sobre la información brindada por Latorre, Karina dijo: "Sigo sin entender por qué Yanina hizo algo así. No sólo me expuso a mí, sino a una familia. Me sorprende de parte de ella, que debería sentir un poco de empatía teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos", lanzó haciendo un paralelismo con el dolor e incomodidad que ambas vivieron. "Yo sin tener hijos, al verla emocionarse por su hija cuando habló en PH pude ponerme en su lugar. Me sorprende cómo fue que dijo todo eso en TV. No sólo fue lo que dijo, sino cómo lo dijo y la cantidad de detalles que dio", expresó en diálogo con el semanario.

Consultada sobre "¿Qué es lo que más le dolió de ese episodio en el que (Yanina) la obligó a salir del closet?", Karina respondió: "Me di cuenta de cuántos pasan por eso. Recibí miles de mensajes de gente apoyándome y contándome sus experiencias. Lamento mucho que en 2020 la gente siga pasándola mal por su elección sexual".

"¿Sentís que fue hipócrita Yanina Latorre pidiendo respeto y privacidad cuando vivió un episodio con su marido?", fue otra de las preguntas que le hicieron a Jelinek. "Creo que es la vorágine de estar contando cosas, criticando y hablando mal de todo el mundo. Es lo que veo que hace tanto en sus redes como en la tele. Creo que la pasó mal y no le deseo eso a nadie. Me da mucha lástima que alguien con esa actitud tenga tantos seguidores, es un reflejo de parte de la sociedad que tiene mucha bronca, está enojada, se siente mal y disfruta de hacer sentir mal a otras personas".

Fuente: Exitoina