Graciosos memes de Julieta tras el ingreso de los perros a la casa de Gran Hermano

El 13 de febrero, la casa de Gran Hermano recibió a dos nuevos integrantes: dos cachorros hermanos y mestizos de dos meses y medio, quienes deberán ser criados por los jugadores para darlos en adopción cuando finalice el reality.

Automáticamente, las redes sociales estallaron con memes sobre Julieta Poggio.

Hace algunos días Julieta Poggio hizo polémicos comentarios en Gran Hermano (Telefe) sobre una de sus mascotas y la acusaron de maltrato animal por lo cual, la entrada de los cachorritos ayudó a que Twitter estallara en memes.

Moro y Caramelo ingresaron en Gran Hermano y desataron una oleada de memes junto a Julieta Poggio. Recordemos que hace algunos días, Disney generó un fuerte repudio en la red, ya que reafirmó su rechazo hacia una de sus perritas.

En medio de una conversación con Daniela Celis y Nacho Castañares, Julieta se preguntó a sí misma: "¿Se habrá muerto la otra?". Pestañela reaccionó rápidamente: "¡No! ¿Quién?", a lo cual Disney respondió: "Mía, igual está súper vieja".

Leer también: Alfa abandonó la casa de Gran Hermano entre policías y una gran polémica

Sin embargo, Nacho recordó que Poggio había confesado que no sentía cariño por su mascota: "Igual no la quiere", pero Daniela intervino rápidamente para arreglar la situación, ya que durante sus días fuera de la casa, pudo notar que esos dichos de su compañera generaron un fuerte repudio: "¡Sí la quiere, Nacho! Bueno, la quiere ahora". "¡Acaba de decir que no la quería!", sostuvo Nacho y Julieta le dio la derecha: "No la quiero, no puedo mentir".

Castañares volvió a consultarle a Poggio el motivo por el que rechaza tanto a Mia: "¿Por qué no la quieres?", y Julieta confesó sin filtros: "Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos". "¡Pobrecita!", opinó Nacho.

Los memes

Fuente: Exitoina