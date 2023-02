César “Picante” Pereyra habló de Unión, Belgrano y el descenso de River

El delantero santafesino, con pasado en el fútbol de Santa Fe y Córdoba, habló mano a mano con Sin Mordaza sobre su carrera como profesional. Contó el día que le ganaron a River de Buenos Aires en el 2011 y el "Millonario" descendió.

César Pereyra expresó sobre el cruce ante River en la Promoción del 2021. "Sabíamos que se podía ganar y lograr el ascenso", contó a Sin Mordaza. "Es uno de mis mayores logros como futbolista.

"Hubo muchos, como el que le hice a River en la Promoción, ante Racing Club de chilena, ante Banfield uno que pareció que no entró, pero todos me reconocen por el que le hice a River. Fue histórico. A veces lo recuerdo en casa, solo, y me sigo emocionando", dijo.

El "Picante" contó que Miguel Oyeras es el técnico que mejor recuerda en toda su carrera. "Fue quien me dio la oportunidad en Unión", añadió.

Confeso hincha de Boca, César Pereyra confirmó que le hubiera gustado jugar en el Xeneize, en la Bombonera, junto a Juan Román Riquelme y Carlos Tevez.