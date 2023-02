Trucos para ganar al blackjack

En las mejores plataformas de casino español online, el juego de cartas blackjack es una de las opciones de ocio que más seguidores tiene. Los motivos son muchos y variados, entre los que cabe destacar la facilidad de su sistema con reglas claras, conseguir sumar 21 puntos (sin pasarse) y ganar al crupier. Pero, a su vez, es un juego que desafía al azar y hay que demostrar ciertas habilidades. Además, existe mucho material publicado en forma de literatura, tutoriales, videos, artículos con los que aprender estrategias y obtener mayores porcentajes de ganar cada partida.

Por otro lado, aunque la suerte siempre está presente y es lo que les da emoción y divertimento a las partidas, la habilidad adquirida también supondrá un aporte notable para conseguir vencer al crupier. Unas victorias que suelen ofrecer ganancias importantes a los jugadores, siendo este el principal motivo por el que se haya investigado y analizado tanto este juego. Estos son algunos de los trucos que se han obtenido y que ahora todos pueden conocer para jugar con más opciones de victoria.

El conteo de las cartas

Los más habilidosos contadores de cartas son grandes jugadores de blackjack. Esta estrategia se utiliza con el objetivo de adivinar cuál es la siguiente mano de la jugada. De este modo, se obtendrá ventaja de cara a superar al crupier y, por supuesto, al resto de jugadores con los que se comparta la mesa. Grosso modo, se tiene en cuenta una división básica entre valores altos y bajos, que los jugadores distinguen gracias a símbolos, lo que es posible que ocurra en las siguientes manos.

Diferenciar entra cartas blandas y duras

Es fundamental que todo jugador de blackjack sepa diferenciar entre estos dos tipos de cartas (duras y blandas). Tan sencillo como hablar de cartas blandas si se tiene un as en la mano y cartas duras si no se tiene esta carta. Teniendo esto como base, se puede seguir una tabla estratégica para seguir las posibles combinaciones que se pueden tener, la carta que puede poseer el crupier, así como la acción más aconsejable. Como norma general, se distinguen, además del mencionado As, como cartas fuertes el 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, las cartas débiles son el 2, 3, 4, 5 y el 6.

Una norma básica

Más que una norma debería ser ley, la cumple el crupier y debería hacer lo mismo todo jugador. Siempre hay que plantarse con 17 o más, ya que a partir de esa cantidad crece de forma exponencial el riesgo de que salga una carta que haga que la mano supere el 21. La excepción está cuando se alcanza el 17 con un as, ya que el doble valor del As entra en juego.

Otras técnicas o estrategias interesantes que harán aumentar las probabilidades de ganar al blackjack es buscar que la banca sea la que supere los 21, no aceptar nunca una apuesta de seguro, dividir siempre con 8 o As, doblar solo con cartas duras si el crupier tiene una carta débil y aplicar la norma surrender solo cuando se den las situaciones de tener 15 en la mano y 10 en la de la mesa, y también cuando las cartas suman 16 y el crupier tiene un 9, un 10 o un As.