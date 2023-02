Argentina enviará una nueva donación de insumos médicos para Ucrania

La Argentina enviará una nueva donación de insumos médicos a Ucrania, previo al primer aniversario de la invasión rusa que comenzó la guerra entre ambos países.

Un avión partirá esta noche desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" con un importante cargamento de medicamentos e insumos médicos que se dirigirá hacia al Aeropuerto Internacional "Federico Chopin" de la ciudad polaca de Varsovia: desde allí, una vez recibida la carga por las autoridades de la Polish Governmental Agency of Strategic Reserves, tendrá como destino final la State Institution "Public Health Center of the Ministery of Health of Ukraine" que se encuentra en la ciudad de Kiev.

Se trata del doceavo envío de donaciones para los ucranianos afectados por el conflicto bélico y es coordinador por la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria–Cascos Blancos (ACIAH).

Las donaciones de medicamentos -45 bultos y un total de 214 kilogramos- fueron acopiadas por las principales asociaciones ucranianas en la Argentina y clasificadas y preparadas por el equipo especializado de Cascos Blancos.