Aumento de alquileres: "Los culpables están sentados en el Congreso", afirmó la Cámara de Propietarios

El presidente de la Cámara de Propietarios de Argentina, Enrique Abatti, cargó nuevamente contra los legisladores nacionales por la falta de debate y sanción de la modificación de la Ley de Alquileres 27.551.

"Parece que a nuestros legisladores no les interesa el daño enorme que han ocasionado con esa ley. Hemos elaborado varios proyectos nosotros, hubo dictámenes por mayoría y minoría, reuniones en comisiones, todo con bombos y platillos, incluso Massa anunció que se iba a reformar esta ley, pero ahora están durmiendo la siesta, lo único que le preocupan son las elecciones", apuntó para Cadena OH!

Los problemas que genera esta ley son diversos: el aumento de un alquiler nuevo o renovación ya llega al 100 por ciento, incluso más ante la realidad de tener planchado un alquiler durante un año. Muchos propietarios aumentan hasta un 13 por ciento más. Por otro lado, en la actualidad hay pocas viviendas para alquilar y sigue diminuyendo la oferta. Muchos propietarios prefieren mal vender sus propiedades y no arriesgar. "Las últimas disposiciones del gobierno, en lugar de incentivar las inversiones, las espantan. Estamos esperando el cambio de gobierno", remarcó el entrevistado en diálogo con Hugo Isaak.

"Estamos hablando de la vivienda, porque la ley de Alquileres para locaciones comerciales, oficinas, no es mala, tiene cuestiones buenas. Se pueden aplicar índices según las partes. PEro para las viviendas, la indexación es anual, lo elabora el Banco Central y ya estamos en el 98 por ciento. Los propietarios quieren cuidar su inversión, ante la perspectiva de un alquiler planchado por un año, con un índice que no es muy confiable, parten de un monto superior".

"Los culpables están sentados en el Congreso y no les importa. Es una desgracia. No existe el crédito hipotecario, quien quiera tener una vivienda, no puede. El problema central es la inflación, es un reclamo de los tres sectores que se relacionan con el mercado locativo. Habíamos propuesto incentivos fiscales para quienes inviertan en construir viviendas por 10 años, para quienes arriesguen su capital que en Argentina siempre es mucho, pero todos los actores del Estado están incumpliendo del acceso a la vivienda digna de los habitantes del país", dijo por último Abatti.

