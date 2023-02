Cómo sigue la salud de Chano Charpentier

Si bien, teniendo en cuenta los feriados por Carnaval, no se han emitido partes médicos, y su madre Marina, no ha tenido hasta ahora contacto con la prensa, trascendió que la internación del músico Chano Charpentier se habría originado por un desajuste en su medicación (no se sabe si voluntario o involuntario) que habría complicado su salud.

Aunque su cuadro es complejo, se encontraría estable, sedado, al cuidado de profesionales de primer nivel y acompañado por Marina, su madre, y por su hermano, Bambi.

Leer también: Tras la internación de Chano, su mamá realizó un duro descargo en redes

Según trascendió en la puerta de su habitación de Terapia, habría dos personas de seguridad en consigna para velar por su seguridad y tranquilidad.

Un equipo multidisciplinario de médicos está atendiendo y evaluando constantemente su caso para mantenerlo estable e intentar que su recuperación sea lo más pronta posible.

Fuente: Perfil