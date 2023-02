Marina Charpentier dio detalles de la internación de Chano: "Mi hijo no se despertó todavía"

Marina Charpentier ofreció una entrevista a Jorge Lanata para Lanata sin Filtros (Radio Mitre) y ofreció detalles sobre la última internación de su hijo Santiago Chano Moreno Charpentier y su salud.

La madre del cantante contó que su hijo "está estable" y que "sigue en terapia intensiva y está intubado", pero no dejó de apuntar contra quienes cuestionan el estilo de vida de él: "Chano tiene 41 años y vive solo. Para los que hablan sin saber, está en tratamiento permanentemente, tiene terapia de grupo e individual. Ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un test para ver si está limpio. Para personas como él, a veces la vida es muy difícil".

Marina reveló que dos días antes de la internación de Chano, este se encontraba entre ensayos con músicos y enfocado en su trabajo, pero que "por circunstancias de su intimidad empezó a estar triste". Asimismo, dio detalles de cómo se dio la internación el viernes: "Estaba con una chica, se sintió mal y ella llamó a la guardia y lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino en ambulancia y fue directo a terapia intensiva. Mi hijo toma medicación, para mantenerse bien y tranquilo".

Marina afirmó que junto al personal médico creen que Chano "puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación", pero no tienen la certeza de que eso originó la internación y agregó: "Mi hijo nunca se despertó todavía. No dimos partes porque era fin de semana largo y tampoco sabíamos qué decir".

Por otro lado, la madre del músico criticó la cobertura que le han dado algunos medios al tema: "Me mandan videos con lo que dicen en la tele y me duele, por eso estoy hablando. Inventan cosas. Los exámenes toxicológicos dieron que estaba limpio. Está acompañado, le damos la mano. Saldrá. No es la primera vez. Es un luchador. Quiere vivir”.

De igual forma, Marina confesó el motivo por el que Chano no está internado de forma permanente: "Para los opinólogos, mi hijo tiene 41 años, no tiene esposa ni hijos, es un solitario en el fondo, su tristeza la expresa en la música. Si a una persona como él, la internas, no le interesa vivir. Su arte lo salva. Ama trabajar. Es lo que le hace bien”.

Finalmente, la madre de Chano recordó que su hijo no es el único en la Argentina con esta enfermedad: "Hay que escuchar a los familiares. Hay cantidad de Chanos y madres pidiendo que por favor hagan algo. No hay prevención en los colegios. Hablemos de lo que nos pasa como sociedad, como padres y como educadores".

Fuente: Exitoina