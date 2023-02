Reflota el debate sobre el uso de pistolas taser en la provincia

El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, defendió que policías y agentes penitenciarios utilicen sus armas aun estando de franco si es para impedir que se concrete un delito, al tiempo que se manifestó a favor del uso de las pistolas taser.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del encuentro que Brilloni tuvo con taxistas y remiseros luego del hecho que terminó con un ladrón muerto durante un intento de robo en la ciudad de Santa Fe.

Consultado por las pistolas taser, el ministro se manifestó a favor de su uso y volvió a apuntar a la falta de profesionalización no solo de la policía sino de todas las fuerzas de seguridad: “Todos los riesgos se minimizan si hay entrenamiento y eso es justamente lo que falta”.

Admitió que el hecho de que un agente del Servicio Penitenciario deba buscar un segundo trabajo, como el de chofer, para completar sus ingresos muestra la necesidad de producir una importante mejora salarial en las fuerzas de seguridad para acelerar su profesionalización.

En cuanto a si un agente que está de franco debe o no usar el arma reglamentaria ante la comisión de un delito, apeló a su propio lugar de ex gendarme: “Yo estoy retirado, pero si veo que están cometiendo un delito voy a intervenir. No voy a permitir que alguien cometa un delito en mi presencia. Hay situaciones de excepción que requieren acciones de excepción y esta es una”.