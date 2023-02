Vuelve el box al aire libre en Esperanza

En la tarde del miércoles en la Royal, la Escuela Un Round Mas realizó la conferencia de prensa con motivo de el gran evento que se espera para el viernes 24 de febrero en Sportivo del Norte en donde habrá 12 combate amateur y la ciudad estará representadas por pugiles de (Escuela Un Round Mas, Gimnasio Garras Negras y Team Toledo).

En la conferencia Oscar Tulo Rodríguez hablo de la integración de los tres gimnasio e invito a todos los Esperancinos a concurrir a dicho evento, que comenzará a las 21 hs el viernes 24 de febrero en Sportivo del Norte (en la cancha de futsal).

Los 12 combates pactados son:

1- Benjamín Longoni (Un Round Mas) vs Juan Cruz Domínguez (Ulman Rafaela)

2- Raúl Nievas (Team Toledo Esperanza) vs Nicolás Oviedo (San Francisco Córdoba)

3- Martín "El distraído" Monttura vs Tomas Windolf (San Francisco Córdoba)

4- Giuliana Niello (Santa Fe) vs Yoana Rodríguez (Rafaela)

5- Mario Mendoza (Un Round Mas) vs Lucas González (Sastre)

6- Leonel "el puma" Amaya (Garras Negras) vs Carlos Tirmeman (Chino Box Santa Fe)

7- Axel "Kilo" Villar (Garras Negras) vs Alan Benega (Córdoba)

8- Dorian Ocampo (Santa Fe) vs Marcelo Taborda (San Justo)

9- Nai "La cobrita" Pereyra vs Daiana Villalba (Entre Ríos)

10- Axel "Pan Rayado" Arce (Garras Negras) vs Alejandro Lezcano (Colón de Santa Fe)

11- Santiago "Pantera" Cerutti (Garras Negras) vs Cristian Balbuena (Santa Fe)

12- Tiziano "el Tano" Undiner (Un Round Mas) vs Rafael Arguello (Santa Fe)