Denunciaron a la comuna de Villa Saralegui por falta de rendición de cuentas

La negativa de los productores de Villa Saralegui a pagar un incremento de los impuestos del 420 por ciento, destapó una crisis que tiene en el centro gran cantidad de irregularidades realizadas por el presidente comunal, Walter Sola, como así también los integrantes de la comuna.

La decisión de no pagar los impuestos es firme, pero no se llegó a eso de la noche a la mañana. Hubo reuniones en la secretaría de Comunas y Municipio, con el poder Legislativo y la Defensoría del Pueblo. En esa entidad hubo tres audiencias de mediación donde se le pidió los informes para saber en qué se basa la tasa. En el tercer encuentro decidieron no asistir y, paralelamente, la comuna publicó la ordenanza fiscal con los aumentos establecidos. Por eso se llega a la medida de fuerza.

"La denuncia es al presidente de la Comuna y a todos los miembros de los órganos comunales. Para que pase lo que pasó, tiene que haber connivencia con el resto de los organismos. Son cinco comuneros, de la Junta Comunal, y 3 de la Junta Controladora de Gastos. Entonces se conforma una asociación ilícita, ya hace diez años que viene esto", explicó Pablo Torres Barthe, abogado que lleva el reclamo.

La denuncia tiene varios delitos específicos: primero el incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad; "esto porque se le ha pedido la rendición de gastos que dice la Ley de Comunas que tiene que hacer mensualmente y anualmente de manera integral, y no la han hecho. Se les ha pedido que muestren a los ciudadanos la ordenanza de presupuesto, porque se manejan sin presupuesto, recaudan y la gastan como quieren, sin rendir cuentas", detalló el entrevistado para Cadena OH!

Es una comuna que tiene 900 habitantes, con un padrón electoral de un poco más de 500 personas. Maneja un presupuesto aproximado, estimado, de 200 millones de pesos anuales.

"Específicamente sobre Walter Sola, pesa una denuncia por enriquecimiento ilícito, porque incrementó su patrimonio de una manera inexplicable. En el 2016 adquirió un departamento en Rosario, en 2018 otro, y dsspués cuatro o cinco propiedades en San Justo. Cuando se ven las redes sociales de sus hijos se los ve en Punta del Este, con cuatriciclos, en hoteles... Ante este panorama, donde el gobierno de Saralegui rompe el contrato social, no informa sobre qué hace con la plata y hay un incremento injustificado de los patrimonios, todo se vuelve ilegítimo. Entonces se puede dejar de pagar los impuestos, se torna legítimo hacerlo".

"Por ahora no detectamos enriquecimiento ilícito de otros miembros de la comuna, vimos que son gente humilde que debe ser usada por este hombre. Incluso él vive en San Justo, no en Villa Saralegui", comentó en diálogo con Hugo Isaak.

"Cuando uno va a la localidad, la comisaría está destruída, el techo volado, dos o tres habitaciones clausuradas, un desastre. Hace seis meses que no tenían ambulancia tampoco. Todo está para los antojos de Walter Sola y no para la comuna", dijo por último.

