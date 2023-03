Los trasfondos de la Ley de Moratoria Previsional: ¿régimen contributivo o asistencial?

La Cámara de Diputados debatió este martes en una sesión especial, a pedido del bloque del Frente de Todos (FdT), el proyecto de moratoria previsional que permitirá resolver la situación de unos 800 mil trabajadores y trabajadoras en edad de jubilarse que no cuentan con el total de aportes realizados y otro que crea un programa de digitalización de las historias clínicas para todo el país.

Con 134 votos a favor, 107 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el proyecto de ley de moratoria previsional. El Frente de Todos obtuvo quórum con la presencia del Frente de Izquierda-Unidad, del bloque Provincias Unidas -con legisladores de Misiones y Río Negro- y del Interbloque Federal, de santafesinos y bonaerenses. Precisamente con los votos de esas bancas, junto a los diputados referenciados con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, la propuesta fue sancionada.

Al respecto, el abogado especialista en seguridad social Eduardo Cóceres, manifestó su desacuerdo y la preocupación el peligro de destruir el régimen contributivo y la creación de un régimen asistencial, junto a la necesidad de una ley integral que aborde la cuestión jubilatoria.

"Hoy escuchaba al presidente Alberto Fernández, que cuando termine su mandato tendrá una jubilación de tres millones de pesos, al lado estaba la vicepresidenta Cristina Fernández, que ya cobra una jubilación de siete millones; esto contra los 58 mil pesos de mínima que cobran los jubilados... Y todavía se sienten orgullosos del índice de movilidad y los bonos de miseria que otorgan, que son comidos por la inflación", remarcó con contundencia al aire en Cadena OH!

Para el entrevistado, este gobierno hizo "el peor ajuste en la historia de las jubilaciones", lo que coloca a nuestro país penúltimo en el índice de las jubilaciones de la región, sólo por arriba de Venezuela.

"Hay que derogar las jubilaciones de privilegio. Fueron 40 diputados los que hablaron, los escuché a todos y realmente me llenó de vergüenza".

"El primer salvataje que se hizo fue para Alberto Fernández, porque de todos los temas que intentó abordar para las sesiones extraordinarias no logró ninguno salvo este. Se le terminaba el último día y no llegaba con nada aprobado. El Gobierno rompió la traba que ponía la oposición de no votar nada mientras esté el juicio político a la Corte", reflexionó.

"Para el resto, existen alrededor de 800 mil personas que no tienen los 30 años de aportes para jubilarse de manera ordinaria según la Ley 24.241. Esa gente podría acceder a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), lo que pasa que como es un beneficio que estableció Macri, este gobierno no quiere de ninguna manera aplicarlo y quieren seguir con moratoria todo el tiempo que sea necesario"

Para Cóceres, ayer se habló de un parche a las jubilaciones y los diputados oficialistas lejos de negarlo, lo admitieron. "No va a ser el último parche porque durante dos años vamos a seguir aplicándolo. Ahora son 800 mil personas, pero cada año que pase se va a ir sumando otra cantidad de gente", señaló en diálogo con Hugo Isaak.

"Todo ese dinero sale de los fondos de Anses, que está quebrada. Debería salir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que el Gobierno se encargó de vaciar su componente en dólares por empresas extranjeras y cambiarlos por estos bonos del Estado que están defaulteados. La gente que integre esta moratoria va a ir pagando una cuota que no será barata. Cuando le den el beneficio jubilatorio y le descuenten la cuota, van a cobrar menos que con la PUAM".

Lo que está de fondo es el "fracaso de la clase política" en el tema previsional, puesto que el quorum y la votación no sólo fue respaldado por el peronismo y el kirchnerismo. "Votaron por la afirmativa de esta moratoria después de haber escuchado de que no van a reformar ninguna ley de jubilaciones, que logre una justicia para esta gente que trabajo muchos años. Estamos hablando de 58 mil pesos de mínima, eso no cubre la mitad de la canasta básica".

"La clase política reconoció que no tiene interes por los jubilados, ninguno planteó que se trate un proyecto definitivo de jubilación. Durante el año electoral no se va a tratar nada, los jubilados tendrán la mínima y algún bono cada tanto, que se lo come la inflación. Siguen perjudicando a los jubilados que están, la gente no puede vivir con esto. El drama de los jubilados es muy grande no tienen seguridad social. El régimen contributivo se está desfinanciando y se construye uno asistencial", dijo por último.

Escuchar también audio completo: