Desestimaron la denuncia de "familiares de víctimas de falsas denuncias" contra el juez Matías Drivet

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la denuncia del grupo "Verdad y Justicia de Rafaela" que nuclea a "familiares de víctimas de falsas denuncias" contra el juez Penal de 2° Instancia, Matías Drivet, por injurias, al no encontrar "hecho delictivo que de lugar a la acción pública y en consecuencia que requiera ser perseguido por el MPA".

El colectivo está constituido por "familiares víctimas de falsas denuncias de género y sexual", cuya "lucha radica en distintas manifestaciones para reclamar una justicia independiente, libre de ideologías".

"No decimos mentiras, trasmitimos lo que se dice en fallos y audiencias, las cuales están grabadas y nos remitimos a lo que dice nuestra Constitución y no se estaría cumpliendo: …toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario… in dubio pro reo…y Derecho de igualdad ante la ley…Derecho a un proceso justo…Derecho a ser juzgado en un plazo razonable…Derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial", señaló Alicia Riberi integrante del grupo y una de las denunciantes contra el juez Drivet.

"Está bien que un juez penal escriba en lenguaje inclusivo los fallos o resoluciones o cualquier documentación?...Les operadores judiciales, especialmente les magistrades, estamos obligades a desnaturalizar interpretaciones culturalmente impuestas, a enriquecer sin temores de significados y sentidos los fríos textos legales, por supuesto sin avanzar sobre las garantías individuales. D. A. A S/ APELACIÓN- ADMISIBILIDAD DE PRUEBA OFRECIDA AUDIENCIA PRELIMINAR- 23/5/2022. Puede un Juez Penal- Camarista- expresarse así en sus fallos y en sus redes sociales, tildando de fascistas, a un grupo de mujeres, que vienen peleando incansablemente por lo que consideran una falsa denuncia de abuso sexual que mantiene a un familiar preso indefinidamente y como es el caso de mí hijo, 2 años en prisión preventiva", escribió Riberi en una misiva pública.

El grupo Verdad y Justicia de Rafaela había radicado la denuncia por considerar que habían sido víctimas "de violencia de género" por parte del magistrado respecto a: 1) Daño Psicológico; "ya que causa daño emocional y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones y decisiones mediante hostigamiento, humillación y descrédito.( art. 5º 2- distintos tipos de violencia contra la mujer-). 2) Institucional contra las mujeres; aquella realizada por los/las funcionarios/as, profesionales, personal y agentes , ente o institución pública pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin obstaculizar o impedir que la mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. 3) Mediática contra las mujeres; aquella publicación o difusión de mensajes…directa o indirectamente atente contra la dignidad o humille a las mujeres…"

Además, el colectivo había denunciado al Dr. Drivet por "violentar asiduamente" el art. 3 de la Ley Orgánica del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe que apunta a la garantía de que se respete el derecho de las personas a ser tratados por igual en el desarrollo de su función judicial, como también el art. 4 de trato digno.

"Señor Juez no sentimos agraviadas como mujeres que solo buscan la verdad y la justicia. Nos ha tratado de fascistas y eso es totalmente ultrajante para quienes defendemos el sistema democrático de derecho, así que le ruego que investigue el amplio significado de un término que no ha utilizado adecuadamente. SOMOS MUJERES BURDAS Y FASCISTAS POR BUSCAR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE? LO DEJAMOS LIBRADO A LOS LECTORES. En mi vida he sido una mujer de principios y valores y he amado a mis alumnos como se merecen. Intenté ayudar a formar personas de bien y tuve excelente relación con las familias. Lamento que hoy un Magistrado de la justicia pretenda desacreditarme. Dios lo bendiga a pesar de todo", señalaba el escrito publicado por Riberi que daba pie a los fundamentos para radicar la denuncia.