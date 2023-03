De Coronda al mundo, un renovado e innovador Fiat 600 de hierro

Adrián Lisardía, un herrero de Coronda que vive con su novia y sus dos "canhijos", ideo un auto innovador y único que replicó en el país y el mundo. Rediseñó un Fiat 600, le sacó las chapas y las cambió por figuras de hierro.

"La verdad que esta última semana ha sido una locura, muchas entrevistas, gente importante de los medios... A mí no me gusta aparecer, pero esto trascendió", comentó al aire en Cadena OH! en diálogo con Hugo Isaak.

"Eso fue hace un año y medio... Lo compré con la idea de experimentar, busqué algo barato porque la vida de un emprendedor que arranca de la nada en este país no es difícil. A los tres meses de tener el auto, calculé que tenía las barras de hierro que necesitaba y comencé".

El entrevistado sacó la idea de un Volkswagen escarabajo en Estados Unidos que vio por redes. Intentó buscar obras similares en el país pero no encontró, por lo que definió crear su propia versión.

"Después de trabajar en distintos lugares, descubrí que la herrería es lo que realmente me apasiona. Quería ver algo así en persona así que lo construí. El auto anda perfecto, se rectificó fácil. Yo no soy muy paciente, quise hacerlo pronto. Con este me encerré durante 12 días a hacerlo", explicó.

Al momento, algunas personas le consultaron a cuánto podría venderlo. Si bien lo ofreció en Mercado Libre a seis mil dólares, Lisardía admitió que es "muy dificil ponerle precio", porque no es sólo un trabajo técnico sino también es una obra de arte.

"Ya tengo en la mente otros dos vehículos. Estoy haciendo pruebas con un material que nunca trabajé, y revisando internet no hay nada a nivel mundial como lo que quiero hacer. Todo va a ser trabajo de herrería sobre un vehículo. Para mí es un orgullo", dijo por último.

Escuchar también audio completo: