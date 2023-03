Crisis institucional en el Municipio de Sauce Viejo

Con los ediles de cada bloque presentes, el flamante Presidente del Cuerpo, Gustavo Lopez Torres (FdT), inauguró la primera sesión ordinaria del año realizada en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC).

Sin embargo, se registró una falta inédita: el intendente de la ciudad no asistió al encuentro pese a estar invitado. Desde el cuerpo deliberativo cuestionan las actitudes del mandatario local y hablan de una crisis de renuncias de funcionarios del gabinete.

"Es lo que viene pasando desde que es ciudad Sauce Viejo. El intendente no quiere reconocer al Concejo, no fue ni siquiera a la apertura de sesiones porque no se siente a gusto, dijo que tenía otra reunión", afirmó López Torres en diálogo con Cadena Oh.

En esa línea, manifestó que Mario Papaleo "no está respetando la democracia y no nos respeta a nosotros, hicimos más de 80 ordenanzas y no escuchó ni promulgó ninguna. Es una falta de respeto para los vecinos de la ciudad".

"Nos ninguneó"

Además, López Torres recordó que "el año pasado, cuando Omar Tejeda como presidente del Concejo, que era oficialista, el intendente abrió las sesiones el primero de marzo. Ahora no las abre porque yo soy del Frente de Todos".

"Nos ninguneó durante todo el año, nunca vino a hacer los deberes, ni él ni el secretario de Gobierno. Lo que está pasando es muy triste, a este hombre no le importa nada", lamentó.

Finalmente, el presidente del cuerpo dijo: "Ojalá pueda revertir la situación, cambiar y ser el mejor intendente y que tenga el mejor Concejo. Ahí va a poder quedar en la historia Sauce Viejo, sino va a quedar en la historia por el primer intendente que faltó a una apertura de sesiones porque está enojado con la vida o no respeta la división de poderes".

Escuchar también la nota completa: