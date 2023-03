¡Sorpresa! Marcos salvó a Romina y estallaron los memes

La salvación de Romina Uhrig que hizo Marcos Ginocchio en una de las últimas nominaciones de Gran Hermano 2022 despertó suspicacias, y en las redes sociales estallaron los memes.

La decisión del Primo estaba de alguna forma cantada, ya que le había dedicado dos votos a Lucila la Tora Villar y uno a Camila Lattanzio. Sin embargo, la polémica estalló porque Marcos benefició a Romina en detrimento de Julieta, a pesar de tener buena relación con ambas.

"Romi trabaja mucho para ayudar a los otros y se preocupa por todos. Siento que nos acompaña acá adentro y hace que la convivencia sea más linda. Siempre valoré eso. Juli me hace reír mucho, siempre tiene algo para decir y me parece una persona muy linda, que dice las cosas de frente. Con las dos disfruto muchísimo y me gusta pasar tiempo con ellas", había analizado Marcos Ginocchio antes de salvar a Romina Uhrig y dejarla a Julieta Poggio.

