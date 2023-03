Larreta se solidarizó con Javkin: "Les decimos a los santafesinos que sí se puede combatir al narco"

La escalada de violencia que se vive hace tiempo en Rosario sumó una balacera a la familia Rocuzzo y una amenaza al mismísimo Lionel Messi, noticia que generó temor y recorrió todo el mundo.

En el marco de reclamos cruzados de distintos sectores, incluso desconfianza sobre cómo se produjo el hecho el pasado jueves, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se reunió con el intendente de Capital Federal y pre candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

"Estamos apoyando a Pablo y todos los rosarinos que están sufriendo una situación gravísima de la cual el gobierno nacional no se hace cargo. Tenemos que actuar ya, no valen las elecciones ni el cambio de gobierno, no hay tiempo para esperar, cada día muere gente", reflexionó Rodríguez Larreta de visita en la ciudad santafesina.

El mensaje de ambos mandatarios fue claro y contundente: "Les decimos a los rosarinos y santafesinos que sí se puede, hay que tener esperanza, se puede combatir a las mafias, dar la batalla a la inseguridad, a las drogas".

Al respecto, el funcionario porteño explicó que en Buenos Aires desarrollaron un plan en el tiempo que está dando resultados concretos y se logró la tasa de delitos más baja de la historia.

Propuso aislar a los capos narcos en el sistema carcelario, con el objetivo de que no den órdenes desde las cárceles. Por otra parte, la propuesta de que las Fuerzas Armadas cuiden las fronteras y puedan llegar de 3000 a 5000 gendarmes a la ciudad. También es prioritario avanzar con la Ley de Extensión de Dominio y con el Sistema Acusatorio.

"Hoy a esto lo tiene que hacer el ministro de Seguridad nacional y el presidente. Hay que actur ya y todas las fuerzas políticas tenemos que apoyar esto. Nosotros disponemos nuestras medidas, tenemos un sistema de cámaras que es uno de los mejores del mundo. Tenemos un mapa del delito, sabemos dónde está cada patrullero y cada policía, el reconocimiento facial... El sistema de capacitación que tenemos es muy bueno. Esto nos funcionó en Buenos Aires, no vengo a decir qué tienen que hacer, sí poner todo a disposición", detalló.

"El aumento de presupuesto es una decisión política, en este caso del Gobernador, pero también de las fuerzas federales. Si no actúan en una situación como la de Rosario, para qué están. Hay 20 mil efectivos que están en Buenos Aires y no están en la calle, podrían estar acá. Por otro lado, sobre la autonomía de Rosario, obvio que es una decisión eminentemente provincial, Pablo viene peleando por esto. Pero hoy por hoy, dada toda esta embergadura, se tiene que hacer".

Por su parte, el intendente Javkin, quien estuvo en el foco de la tormenta, admitió que aceptarán "todo lo que venga a ayudar", pero que hay dos puntos claves a solucionar de manera urgente. Uno es contar con inteligencia criminal penitenciaria, porque "no sabemos qué sucede en las cárceles". La noticia de allanamientos en establecimientos federales y provinciales, y el hallazgo de droga y celulares confirman la deficiencia. El segundo punto es el despliegue de las fuerzas en las calles.

"La tecnología sirve, por supuesto. Lo anunció el presidente la posibilidad de que ingenieros del cuerpo civil trabajen en acciones de lo que tiene que ver con urbanización de barrios, sí. Pero estos dos puntos deberían ser ya, este es el planteo que le llevé al presidente. En Rosario no pasa nada extraordinario en términos de estos dos requisitos, cuidado en las cárceles y presencia de fuerzas en las calles. No se persigue una moto, ni una bicicleta, ni alguien que va caminando a balear los tribunales", apuntó.

"Los resultados son malos y encima escucho al ministro decir que la acción es buena y que no enfrentan porque tienen miedo, pero la tasa de homicidio no deja de crecer. Por eso agradezco a Horacio, porque no podemos permitir que se asuma que Rosario no está dentro del país. Las armas, las drogas, no las fabricamos acá y llegan a un territorio que no cuidan. Me gustaría ir con Horacio a mostrar la actividad cultural, el BioCeres, el Polo Biotecnológico, lo que es la fuerza generadora de la economía lo que nos hizo ser el primer distrito industrial de PBI agregado. Pero no me van a correr de que esta sea la prioridad".

Amenaza a Messi

Respecto al hecho ocurrido el pasado jueves, Javkin blanqueó sus dudas en relación a que sea un enfrentamiento entre bandas. Según el mandatario, por las características del hecho, el momento en que se da, lo alevoso y fácil que es que esto tenga repercusión internacional, la forma en que se hizo, no tiene nada que ver con ninguno de los hechos anteriores.

"Exijo que la investigación no se centre en una pelea entre bandas, que también se analicen los cambios en la provincia que generaron reacciones. Tuvimos tres reuniones anteriores a ese hecho hablando del despliegue de las fuerzas, y por eso quiero que se descarte este hecho. Es una amenaza al intendente y quiero que se esclarezca porque tiene que ver con una amenaza institucional no sólo personal", dijo por último.

