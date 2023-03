Unite proclama a Milei como su candidato a Presidente.

Este sábado se reunió la Convención Nacional del Partido Unite en la Ciudad de Córdoba. Representantes de Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, designaron las nuevas autoridades partidarias de Orden Nacional. De tal forma, la Mesa Federal de Gobierno quedo presidida por Beatriz Ana Brouwer de la provincia de Santa Fe.

Unite es uno de los partidos fundadores de La Libertad Avanza –junto con el MID- que posibilitaron la elección de Javier Milei como Diputado Nacional en 2021. Asimismo, fue el partido que llevó la candidatura de José Luis Espert como presidente en 2019, salvándolo de la proscripción de hecho a la cual lo quería someter el oficialismo de Cambiemos.

Amalia Granata en Santa Fe también fue candidata del partido, lo cual permitió su elección como diputada provincial. Este año nuevamente buscará su reelección de la mano de Unite.

Milei Presidente

Ya en noviembre de 2021 el partido había expresado su voluntad de promover la candidatura de Javier Milei a la presidencia de la Nación, lo cual se ha perfeccionado en esta reunión llevada a cabo en Córdoba, en donde se ha autorizado a realizar los acuerdos políticos y electorales que posibiliten la presentación de Milei como presidente.

“Unite no especula. Unite no traiciona. Unite no se vende. Hace años que buscamos el cambio y un liderazgo político que revierta el fracaso de la democracia. Porque con esta democracia los argentinos no comen, no se curan, ni se educan. Por eso entendemos que Milei vino para poner en entredicho a los representantes de esta democracia fracasada, y que podamos en libertad reconstruir una Nación en serio, por eso apoyamos a Milei como Presidente de la Nación”, expresó Beatriz Brouwer al argumentar a favor de la candidatura del economista libertario.