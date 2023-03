Lionel Messi tendrá su propia serie con Sony

Lionel Messi se convertirá en un dibujo animado. Según informa el portal Deadline, el capitán de la Selección Argentina de futbol se asociado con Sony Music Entertainment para desarrollar una nueva serie animada después de ganar la Copa del Mundo en Qatar.

La serie mostrará a Messi cuando era niño mientras enfrenta obstáculos y viaja a través de un videojuego. Estará dirigido al público infantil y juvenil. Contará con música original de artistas y compositores de Sony Music Entertainment.

“Desde que era un niño, siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz, porque cumple uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por sumarse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y los niños”, dijo Messi en un comunicado oficial.

“Es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones del deporte en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia”, agregó Fernando Cabral, EVP, Desarrollo de Negocios, Regional Latino-Iberia, Sony Music Entertainment. “Esperamos llevar esta serie conmovedora y humilde a las pantallas para audiencias de todas las edades en todo el mundo”.

La serie se producirá en inglés, español y varios otros idiomas. La División de Contenido Premium de Sony Music, que produce en asociación con Leo Messi Management, supervisará el desarrollo y la distribución de la serie. Todavía no se confirmó en que plataforma podrá verse.

Fuente: Ambito