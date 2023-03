Robos en la Escuela Agrotécnica de Laguna Paiva: "Nos están haciendo mucho daño"

La Escuela Agrotécnica de Laguna Paiva sufrió una seguidilla de robos que tiene conmocionada a toda la comunidad. En su sede en el campo, que cuenta con 20 hectáreas, robaron alambrados, desmantelaron aberturas y equipos de frío, cables y tableros eléctricos.

"Esto no es nuevo, comenzó ya por la pandemia. Llevo 9 meses en la dirección y son cinco los robos que tengo. No hay culpables ni personas presas", comentó al aire en Cadena OH!, Marcelo Bonatti, director del establecimiento.

A la escuela asisten 200 alumnos, vienen de Laguna Paiva, Nelson, Arroyo Aguiar, Constituyentes, entre otras. Tiene su sede en la ciudad y una zona en la parte rural, todavía no se pudo trasladar todo al campo.

"El último fue uno importante, fue grande. Me desmantelaron una sala entera, se llevaron las aberturas, los tableros eléctricos, equipos de frío, cables... El equipo de frío tiene una unidad interior y otra exterior, la exterior sale alrededor del millón y medio de pesos. Estamos hablando de una escuela agrotécnica, tiene 20 hectáreas, esta retirada de la ciudad. La sala frigorífica también está retirada de las otras aulas que están aseguradas. Hacen trabajo de espionaje y lo hacen en un ratito", explicó en diálogo con Hugo Isaak.

Según el entrevistado, la única pista que tienen es que vienen por el metal, por las puertas de aluminio, por el cobre. "Tengo un sereno de noche, durante el día la escuela está abierta. Estamos retirados de la zona urbana. Acá limitamos con un pulmón de eucalíptos que tiene mucha extensión. Los otros robos fueron desde enero. Me sustrayeron todo el alambrado, tengo novillos, vaca de cría, entre otras cosas".

"Hace 30 años que construimos esto, duele muchísimo, hicimos mucho esfuerzo. Estamos muy cansados, no es el primer robo, no hay forma de frenarlo. Le dije al intendente de hacer una casa habitación y que venga a vivir alguien, una familia, para que se quede. Porque estamos fracasando como sociedad", dijo por último.

