Santa Fe, única provincia del país en todos los podios de Ligas Feva

Tomando en cuenta las tres competencias de la Federación del Vóleibol Argentino en esta temporada, los representes de nuestra provincia se quedaron con tres (de seis posibles) ascensos: Sonder de Rosario en la Liga Federal Femenina, Villa Dora de Santa Fe en la Liga Federal Masculina y Libertad de San Jerónimo Norte en la Liga Nacional Masculina.

Además, cabe destacar que Santa Fe es la única provincia de Argentina que formó parte del podio en las tres competencias.

En consonancia con estos logros, en 2022 Santa Fe fue la única provincia que se subió al podio en todos los Campeonatos Nacionales: 1º en Sub 18 Femenino , 2º en Sub 18 Masculino , 2º en Sub 16 Fe