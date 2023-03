Víctor Hugo Morales renunció a C5N el lunes 6 de marzo, en medio de un fuerte escándalo.

El conductor debía salir al aire con La Hora de Víctor Hugo a las 19 hs, pero no apareció.

Luis Ventura dio la bomba en Invasores de la TV (América TV) y aseguró que el destacado periodista se fue furioso del canal porque le debían varios meses de su sueldo y no se lo quisieron pagar cuando él fue a reclamar.

Por qué Víctor Hugo Morales renunció a C5N

A modo de enigmático, Luis Ventura y María Belén Ludueña dieron la información en el pase con Ángel de Brito y LAM (América TV). "A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no le abonaron más de un mes. Número uno de todo", introdujo Ventura.

Luego, previo a revelar el nombre, agregó: "Golpeó la puerta con ánimo de puñetazo. Entró y dijo 'quiero cobrar'. Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No la necesita (la plata), pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue".

Finalmente, el conductor reveló el enigmático: "Víctor Hugo Morales se fue de este modo de C5N, en lo que es la antesala de las próximas elecciones, salvo que haya una contramarcha, es definitivo".

Fuente: Exitoina