Para este encuentro el entrenador de Sarmiento, Israel Damonte dispuso que participaran cuatro de los habituales titulares, mientras que el joven técnico (37 años) Pablo Martel plantó un Chaco For Ever íntegramente suplente, a la espera del partido ante Chacarita de este fin de semana por la Primera Nacional, clave después de las últimas dos derrotas consecutivas.

La alta temperatura imperante en la ciudad de Santa Fe fue un condicionante a lo largo del encuentro y con ese argumento los chaqueños intentaron bajarle el ritmo al desarrollo, achatarlo y lentificarlo, mientras que la receta de los dirigidos por Damonte fue apostar a los centros y pelotazos para Luciano Gondou y Javier Toledo, para que ambos abrieran espacios y marcaran las diferencias arriba.

Pero los chaqueños equipararon las acciones y los arqueros José Devecchi y Luciano Silva debieron intervenir en varias acciones para conjurar problemas.

Con el paso del tiempo, el plan trazado por Martel fue el que se impuso, ya que logró alejar a los delanteros del “Verde” de su arco, trabó el juego en el mediocampo y logró hacerlo trabajar a Devecchi.

Para el segundo tiempo Damonte movió el banco de suplentes para tener más juego en el mediocampo con el ingreso de Sergio Quiroga. Y recién en el décimo minuto del segundo tiempo Sarmiento tuvo su acción más clara cuando defensores chaqueños impidieron primero que Quiroga y luego Nicolás Femia abrieran el marcador.

Ante el paso de los minutos, Damonte dispuso el ingreso de los más experimentados como Lisandro López, Alejandro Donatti y Lucas Melano, para tratar de cerrar el pase de ronda en los 90 minutos.

Y los últimos minutos fueron un calco del primer tiempo, con un Sarmiento frustrado por no poder llegar hasta el arquero Silva, mientras que Chaco For Ever defendía y buscaba desequilibrar con pelotazos largos para sus aislados delanteros.

La llegada de los tiros desde el punto del penal fue inexorable y allí el mendocino Silva se vistió de héroe para atajarle el penal a Melano y posteriormente su compañero Mateo Maccari convirtió el sexto a favor de los chaqueños.

= SINTESIS =

Sarmiento: José Devecchi; Yamil Garnier, Emanuel Hernández, Franco Sbuttoni y Franco Quinteros; Manuel Mónaco, Harrinson Mansilla, Manuel García y Nicolás Femia; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Chaco For Ever: Luciano Silva; Juan Galetto, Gino Barbieri, Ignacio Abraham y Nicolás Juárez; Ricardo Garay, Emiliano Bogado, Enzo Bruno; Federico Boasso; Joaquín Molina y Leonel Buter. DT: Pablo Martel.

Cambios en el segundo tiempo: 1m Fernando Martínez por Manuel García (S) y Sergio Quiroga por Mónaco (S); 11m Matías Romero por Buter (CH); 16m Lisandro López por Gondou (S) y Lucas Melano por Mansilla (S); 17m Leandro Allende por Bruno (CH); 20m Alejandro Donatti por Hernández (S); 35m Mateo Maccari por Bogado (CH) y Christian Ibarra por Molina (CH).

Definición desde el punto del penal:

Para Sarmiento marcaron Lisandro López, Donatti, Toledo, Quiroga y Quinteros.

Luciano Silva (CH) le atajó el tiro a Melano.

Para Chaco For Ever, marcaron Ibarra, Romero, Boasso, Garay, Allende y Maccari.

Amonestados en el segundo tiempo: 12m Bruno (CH); 31m Femia (S) y 45m Garnier (S).

Árbitro: Pablo Giménez.

Cancha: Brigadier Estanislao López