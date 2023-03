Relación entre Argentina y Brasil: fotos, posturas y falta de diplomacia

Si bien la relación entre Argentina y Brasil se reestableció desde la victoria de Lula Da Silva, hay diversos pormenores que enturbian las idas y vueltas con el socio comercial más grande del país.

"La relación está mejor que en la época de Bolsonaro, hubo visitas de Lula y antes no se había logrado hacer. Hay una visión más positiva ahora. Pero hay un tema institucional, los presidente cuando asumen representan al país y al pueblo, no debería haber cuestiones personales en el medio. Es una tarea difícil, yo entiendo, pero estas cosas hay que limarlas y trabajarlas, para eso está la diplomacia", detalló Juan Pablo Lohle, ex embajador argentino en Brasil.

"Hoy la relación está mejor pero tampoco está brillando", remarcó para Cadena OH! "Uno ve cosas que ocurren como la presencia de buques británicos en los puertos de Río de Janeiro, y no hay ninguna razón para que eso se de, porque la Argentina con Brasil tienen la suficiente confianza diplomática para que eso no ocurra".

El trasfondo de esta presencia es la pelea de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, que todavía está en debate. En Brasil estos buques se proveen de insumos, simulan una relación que involucra al país vecino y Gran Bretaña, pero influye directamente en Argentina.

"En Brasil afirman que las Malvinas con Argentinas, pero en la práctica no se da, se dice una cosa y se hace otra. Por otro lado, el embajador actual en el país vecino, Daniel Scioli, estaba en la Fiesta de la Vendimia cuando esto se hace público, así que está un poco a contramano. Cuando uno ve eso y no hay una declaración oficial, sólo una publicación menor de un funcionario que no se sabe quién es, se preocupa", detalló en diálogo con Hugo Isaak.

"Hay un tema adicional, en el puerto de Río de Janeiro estuvieron dos buques de guerra iraníes, no se sabe para qué, creo que es un acuerdo que tiene que ver con ciertas provocaciones de los iraníes hacia Estados Unidos. Todo esto que se simula como cuestiones de navegación y protocolos, tiene que ver con mensajes indirectos de un lado y del otro. A nosotros nos deberían avisar, todavía tenemos el tema pendiente con los iraníes involucrados en el atentado de la Amia", apuntó.

En síntesis, para Lohle, "la relación con Brasil está bien, pero hay que hablar de estas cosas públicamente".

