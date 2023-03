Perotti sobre las fuerzas federales: "El objetivo es la permanencia”

El gobernador Omar Perotti aseguró este jueves que el objetivo del nuevo plan de seguridad con el arribo de más fuerzas federales "es la permanencia" de esos agentes y "tratar de ir generando una fortaleza desde la Nación para actuar en Rosario, en el territorio".

Perotti resaltó la importancia de contar con "más gendarmes, más movilidad, que se necesita" pero solicitó que eso esté atado a "un acompañamiento de otra estructura de la Justicia federal". Sumó también otra capa indispensable: "Se requieren recursos nacionales para llevar adelante una política social".

El gobernador reconoció que los casos de corrupción y complicidad con las bandas al interior de la fuerza provincial es un problema pero aclaró: "No ocultamos nada, no hay forma de resolver un problema si uno no lo expone". Afirmó que seguirá "depurando" a la Policía local y dotarla de recursos y tecnología.

"Poner a la provincia en ese nuevo piso es mi responsabilidad, mejorar la institución policial, agentes mejor capacitados y con mucha más tecnología que nos permita ganar en presencia en la calle con la apoyatura que pueden dar los drones, las cámaras y el seguimieto de vehículos y agentes en el terrreno", dijo en declaraciones radiales.

Entre otras falencias que encontró, enumeró: "Ahora descubirmos que los celulares hay que mandarlos a peritar a Buenos Aires porque no teníamos equipamiento. No faltan ahora, ahora se sabe pero faltan hace una pila de años. Mi responsabilidad es pedir ayuda y eso no es señal de debilidad, todo lo contrario, insistir, molestar, que puede ser un problema para algunos, solicitando lo que entiendo merece y necesita Rosario es fundamental, si no, nos quedamos a medias".

En ese contexto, reforzó: "Necesito sí o sí las fuerzas federales presentes para atacar delitos federales, proceder frente al narcotráfico y el lavado de dinero". También habló de depurar las fuezas y comparó con años anteriores "cuando tuvimos jefes presos, notorios, y recordemos que hubo varios con mucho poder". Descartó así una intervención federal sobre la Policía de Santa Fe y habló de seguir un proceso de reconstitución.