Palo Oliver: "La policía de la provincia de Santa Fe se tiene que crear desde cero"

Mientras los primeros gendarmes desembarcaron en la ciudad de Rosario este miércoles, en un contexto de creciente violencia e inusitada escalada de asesinatos, el diputado provincial Fabián "Palo" Oliver (Alfonsinismo Auténtico) no dudó en asegurar que en la provincia de Santa Fe la "pata policial está corrompida", por lo que negar que las fuerzas policiales no son un problema, "en verdad es un problema". Por ello, pidió crear una nueva policía "desde cero", alejadas del agotamiento de la institución, "erosionada por la corrupción".

"Tengo la esperanza de que la política Argentina logre retomar un camino que nunca debió dejar de lado, que es la capacidad para construir consensos, sobre todo, en la aplicación de políticas públicas. Uno entiende que los espacios políticos tienen diferencias, pero la política hace mucho tiempo decidió dejar de lado esa capacidad de generosidad y humildad de construir los consensos necesarios para que las políticas tengan continuidad", afirmó el legislador.

El diputado provincial señaló que la difícil realidad que vive la ciudad de Rosario es suficiente "para entender que está en riesgo la institucionalidad" de la provincia, mientras el levantamiento de los vecinos tras el asesinato del niño de 11 años en el barrio Los Pumitas, no solamente debe leerse como una señal de hartazgo, sino de un Estado ausente: "No hay margen para no dar respuestas que estén acordes a las necesidades que tiene una ciudad, con índices de violencia muy por arriba de cualquier ciudad del país y de la media nacional".

En este contexto, Oliver aseguró que es necesario lograr ciertos acuerdos mínimos para combatir el narcotráfico y que deben apuntar a "tener mayor prevención y control del servicio penitenciario, para evitar la orquestación de delitos, coordinar las acciones del Estado provincial y nacional, como también, admitir que hay estructuras en la provincia que están agotadas en función de que están corrompidas. Negar que las fuerzas policiales en Santa Fe no son un problema, es un problema", indicó.

El diputado provincial admitió ser "un convencido" de que la policía santafesina tiene que crearse desde cero: "Una de las medidas que se aprobó en la última junta de Seguridad es constituir un comité de expertos para poder asesorar al propio gobernador. El pecado original en Rosario fue tardar en admitir que había bandas barriales y narcopoliciales dentro del gobierno del Frente Progresista, sobre todo, en el periodo entre el 2011 y 2015, cuando el gobernador era Antonio Bonfatti. Había frases negacionistas que decían ‘no vamos a permitir que se estigmatice a Rosario’, cuando la ciudad estaba mostrando indicadores que debían haber preocupado y que obligaba a tomar medidas efectivas".

"Es negacionista decir que en nuestra provincia la pata policial no está corrompida. Donde no hay corrupción es una excepción. Esto hay que aceptarlo para construir una nueva policía. Lo que enoja a la gente es la cultura política de este tiempo, donde todo vale. Lo primero que tiene que hacer el Estado es pedir perdón a las víctimas y entender que todos tenemos que asumir responsabilidades, pero que también, que tenemos algo para aportar. Hasta que no haya una política integral que mejore las condiciones de urbanización en los barrios, oportunidades para los pibes, pero que desarticule las bandas, esto no va a mejorar", cerró el legislador.

