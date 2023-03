Venta de entradas para el primer amistoso de la selección Argentina

El partido ante Panamá el 23 de Marzo será a estadio repleto y en el público sólo hay una pregunta: la venta de entradas. Según pudo saber “Doble Amarilla”, la misma se llevará a cabo entre 5 o 6 días antes del encuentro, es decir, cerca del próximo fin de semana.

La misma se llevaría a cabo por una plataforma diferente a la que venían desarrollándose los expendios de los tickets via web, pero que ya es conocida por AFA: Deportick. El sitio tiene a cargo actualmente la venta de las entradas para la exposición de la Copa del Mundo en el Predio de La Rural. Todavía no trascendió el monto que tendrán, pero no serán “exorbitantes”

Pensando en el partido ante Curazao el día 28 en el “Madre de Ciudades” en Santiago del Estero, la idea es repetir el “modus operandi” en cuanto a la venta. De cara a ese encuentro, se ampliaría la cantidad de público en el estadio con algunas remodelaciones. Como por ejemplo, sacando las plateas en las tribunas superiores para hacerlas “populares”.

