La MC de Medina, una película Clase B

*Por Raúl Bigote Acosta

1-El Jefe

-No debían matarla a la mina. No debían/

-…pero así son estas cosas. Jefe, créame, la mina estaba ahí, fuimos humanos, un cohetazo bien pegado, ella estaba toda cagada, no sufrió, además conocía al Beto/

-bueno, ya está hecho, pero es una cagada/

-La cagada es Medina, donde estaba era un quilombo, las fiestas enquilomban todo, tuvimos que vestirnos bien para que no hubiese nadie que sospechase/

-no hablen al pedo, que me costó un paquete el Jefe de Seguridad, hasta la mina de conserjería quedó adornada/

-Jefe, no nos vieron y los tiros ni se oyeron, no se olvide que era fin de año…/

-los cohetazos son cohetazos, no me jodan/

-No había cámaras, rompimos los cables/

-No rompieron nada, esos cables eran de la electricidad/

-Jefe, no nos vieron/

-…el garage, el estacionamiento/

-el Beto le hizo señas, se los llevó Cachito para adentro. Cuando salimos éramos del montón/

-ustedes nunca son del montón, convénzanse … /

-Jefe tranquilo, está todo bien, no hicimos cagadas…/

-dónde anda el Beto… está con los fiscales/

-¿como los fiscales?…/

-Cambió todo, no tengo que explicarles, una cosa era antes y otra ahora, ahora no investigan mas los policías, van fiscales, pero en esta sí va la cana y los secretarios de la jueza/

-qué jueza?/

-la veterana/

-a esa usted la tenía en el bolsillo Jefe/

-si y no, que no jodan, tienen lo suyo, busquen a los fiscales…

2-Jubilación

-Me jubilo, prácticamente estoy jubilada, qué tengo que hacer en el hotel y con los muertos, dos -crímenes mas, basta, se terminó./

-No creas mamita, hasta que no llegue el relevo sos LA jueza/

-no, no. No voy ni loca, van a nombrar juez y viene enero/

-ya es enero/no importa viene enero y vos eras y sos LA jueza/

-bueno, que vaya el secretario/estoy de viaje/me fui

-no lo van a nombrar juez no creo, no va a querer ir, mirá la hora que es/

-son horas extras, es mérito, un pendejo chupamedias y no me hagás hablar/

qué… está dentro…/

-uff…/ estoy de viaje

-bueno pero tendrías que ir vos, se portaron bien, es gente que conocemos/

-nada, yo ya estoy fuera, lo mejor le llamo por teléfono al pendejo…/

-dale eso si, ponele un llamado/

-hummm no se, si lo llamo queda como que lo llamé y estaba actuando como jueza/ el registro telefónico es único, por eso te pedí que atendieras vos

-vieja, si decís que él está jugado no va a decir nada/

-bueno si, si, lo llamo, si, tenés razón, lo llamo y le digo que se vaya hasta allá, tome nota y deje el acta abierta para quien esté de turno/

- eso, cierto, enero, quien está de turno/

- la princesita, la rubia o el gordo, con esto de las dos justicias régimen viejo y nuevo no sé, esta es una muerte en diciembre casi enero, es del régimen viejo y yo termino el 31 y esto es 31 y si pasa al lunes que abre todo ya es feria, pero es sistema nuevo, no se/

- llámalo al pelotudo del secretario y nos vamos, vos cumpliste/

-si, eso… yo cumplí.

3-El gerente

-Hay que avisar, ya llamé a la jefatura para que vengan ellos/

-y la ambulancia…?/

-si es la del barrio si, si es la que usamos nosotros no/

- si, jefe, es la que viene del centro cuando hay alguien que se le revienta el bobo, la del barrio, la nuestra es para los que se pasan de merca/

-que el personal de nuestra custodia no toque nada/

-a la piba tampoco?/

-tampoco, que busquen las cámaras, los videos, cambien las películas de ésa hora/

-la piba era amiga/ la mataron después, en seco

-chupa un huevo/

-le damos la guita a la gente de la piba, las tranquilizamos, son un grupo como de cuatro minas en ese derpa/ mas la vieja…

-Pongan las filmaciones de los pisos de arriba, de cualquiera, los pasillos son iguales, que haya cámaras o de Buenos Aires me matan, es una boludez eso que pidieron de sacar los discos/

-y la sangre?/

-esa queda, ni limpiamos ni arreglamos nada, estaba viviendo aquí y ellos lo sabían, el boludo salía a timbear y se iba a la pileta, al sauna, así no se esconde/

-era un capo con las listas, con los números/ordenadito, la tenía clara/garpaba todo y todo bien

-capo o no capo quedemos fuera, era un pasajero, lo mataron, ellos lo mataron/

-y con la piba…/ estaba medio en bolas

-no hinchen las pelotas con la piba, la guita viva del boludo ese la reparten, los dólares no los toquen, las tarjetas, el rólex tampoco/

-y la compu…?/

-esa menos, no jugamos ese partido, nosotros no estamos/

-seguro jefe…

-ése fue el arreglo, con nosotros papeles que se rompen/ de Buenos Aires fueron claros/paga en limpio y vive en negro

-los otros dólares, los que son de la caja de la sala VIP/

-ese es el blanqueo de siempre, nadie tiene el número de guita que se mueve, se gana y se pierde en las mesas que se juega en verde/

-nos quedamos o lo dejamos/

-No, nada, dejen todo, vayan a recibir a la ambulancia, llamen a la jueza que la vieja es nuestra, rajen, rajen, miren la hora que es…

4-El boga

-A esta hora me llaman/

-es que algo hay que hacer/

-lo que había que hacer creo que ya lo hicieron/

-si, eso si, es por otra cosa/

-no me llamen que no hay línea segura/ vamos en vivo

-no podemos esperar hasta después de las fiestas/

-si, podían, podían, escondían todo en la heladera, se enfriaba, podían, no quisieron pero ya está, tienen un técnico en electrónica, redes, discos…/

-no entiendo…/

-no entendés bueno, mejor, poneme con tu hermano/

-hola…/

-no podemos seguir hablando si no entienden, ya les dije que no es línea segura/

-es que todo terminó/

- sos peor que tu hermano, escuchá, esto termina cuando, si es que termina, termina cuando se olviden del partido y el resultado/

- bueno, qué dice que hagamos/

-le dije a tu hermano si ya tienen alguien para arreglar lo que está oculto en registros/

-nooo, eso se encargan ellos/

pero che, le dije a tu tío, te digo a vos, ellos son ellos y nosotros somos nosotros/son muy mugre, muchos cohetes, mucha tarantela, mucho narigueteo, esto es serio

-si entendí, pidieron traer ellos el referí que termine el partido ¿me entiende?/

-ves, eso es una cagada, avisale al del otro club que la que viene es nuestra/

para que no se enojen…/

-ah…la que viene es nuestra, listo/ cuando nos vemos…/

-apenas se terminen los feriados/

-está seguro…/

-nene, si me decís que el referí cobrará los penales y a la que viene la conocés tengamos el fin de año en paz, llamame cuando baje la espumita, nunca antes/

-el lío es la piba/

-nene, no hay detenidos, no hay habeas corpus, no hay preventiva, el referí lo conocemos y la que viene también, perdón, no te oí / querés dejar de romper las bolas

-si, el lío es la familia de la piba/

-qué piba…uh… cortá, chau, cortá, yo lo llamo a tu tío mañana, cortá, cortá…

5-El despacho

-Buenas, permiso ¿podemos hablar aquí?/

-estamos solos, me estoy yendo, mirá la hora que se hizo y el día que es/

-podemos hablar /

-si, te dije que si/

-se armó un lío en el hotel donde teníamos escondido, esperando a enero, al negro Medina/

-y… siempre fue un jetón, iba al sauna, ya le dije, ni pileta ni fiestas, pero bueno, no le dije, le mandé decir/

-es fuerte lo que pasó/

-dale, mientras preparo los regalos para mi mujer y la otra gente/

-es fuerte, bien fuerte/

-dale, si, contame, le compré un teléfono importado, con mucha memoria, de esos de Aple que dice que son mejores y no son los del Estado/ que pasa

-lo que pasa es que lo mataron a Medina/ eso pasa /eso pasó

-Nooo…./

-Si, y a la piba que estaba también, era la que mas veces iba, pero la mataron/

-Pero y cómo… y la custodia…/

- 31, cohetazos, mire la hora que es, cana nuestra no había y si había no era muy nuestra y el Gerente me dice que arreglaron de Buenos Aires con usted que la custodia era nuestra/

-si, me dijo el titular que así quedamos mas limpios pero… y…/

-Y… nada, si Medina era el prolijo, el que tenía los números, el que era de confianza de ellos y nosotros y tenía los números, che, esos números son un lío/que gordo pelotudo

-seee… déjame pensar, y entonces…/

-que hay que hacer desaparecer esos números/digo/me parece que debemos estar

-see… déjame pensar, y como?…/

-yo le pregunté al grandote en cuánto tiempo se limpia una compu/

-¿y si la rompemos y listo…?/ la rompemos y que se vayan a cagar/desaparecela

-estaba ahí, le sacaron fotos, era su herramienta, no es sencillo/

-y el grandote que te dijo/ el grandote sabe/tiene oficinas en rosario y Santa Fe/está limpio

-un día, en un día que la tenga deja todo arreglado y desaparecemos/ eso pidió/ dijo clarito traemela un día y te la devuelvo sanita

-hablá con la jueza/

-ese es otro quilombo/

-como quilombo, como quilombo si estaba todo bien/ la veterana juega de dos, de nueve, ataja, todo bien

-se jubiló no quiere ir, mandó un secretario/

-y…. /

-el secretario dijo que nos quedemos tranquilos, que no va a tocar nada, que va a inventariar todo y listo, es otro precio…/ no parece seguro/es cagoncito/ le gusta la talanga pero el culo se le frunce

-déjame pensar, bueno, pero entonces…/ tenes razón hay quilombo/yo no estoy de uniforme estoy fuera de este juego

-dígale Usted al grandote que yo lo voy a llamar/

-llámalo, llámalo…/

-pero él le hace caso a Usted, dígale que yo lo llamo y después olvídese/

-conviene arreglar con la vieja, con la jueza, eso, eso, arreglá con la jueza, cagala a patadas, que vaya, arreglá con el secretario, yo llamo al grandote y no quiero saber nada de esto nunca mas/

-si… si no se enoja a nadie, porque los otros son de andar a los cohetazos/

-já, lo único que falta… que quieran andar a los cohetazos conmigo…/

-Miré, no se, por las dudas cuídese, usted lo llama al grandote…/

-mientras voy saliendo lo llamo y le digo que lo vas a llamar y de este asunto no me hablés mas…/

-okeysss…

6-Comisión

-Usted es uno de los integrantes de la Comisión que investiga?/

-si, soy el miembro informante/

-puedo tener acceso a lo que preguntaron, qué contestó la policía y qué se sabe según el expediente?/

-apenas lo tenga en limpio te doy una copia/ pero es la copia después que firmamos el okey

-Qué okey?

-De lo que está grabado todo, de lo no se grabó nada/olvido total

-Usted es una de las integrantes de la comisión?/

-Si, que querés saber?/

-cualquier cosa que me diga del caso está bien/

-mirá nene, tengo la mitad de las fotocopias aquí y la otra mitad en mi casa y recién me estoy mudando y tengo a mi novio arreglando todo, todo desarreglado, yo apenas lo tenga te lo alcanzo/eso está todo podrido yo nunca había tanto rejunte

-pero ¿me lo alcanza…?/

si nene, nadie tiene mas interés que nosotros en esto/

-Pibe, tu vieja no es la que está por la minoría en la comisión investigadora…?/

-si, que necesita …?/

-una copia de la investigación lo que se pueda, al menos leerla/

-si, no hay problema, le digo a mi vieja que se las alcance, ella lo conoce, todo bien/

-listooo, yo te llamo/

-no, usted sabe como es mi vieja, yo apenas puedo se los pido y se los alcanzo/

-decime, vos no sos el secretario de ésa comisión, el que ordena los papeles,,,? /

-Si, qué quilombo, como 7000 fojas la investigación/

-me podés mandar una copia/

-dame la dirección y te la mando/

-la vengo a buscar, este asunto me interesa/

prefiero mandártelo, si no nos ven juntos mejor pero ¿ninguno de los miembros te dio nada…?/

-Mirá, sé que no estás en la comisión, pero sos el mas revoltoso, el que mas denuncias contra el Estado Capitalista tiene publicadas, me podés conseguir una copia de lo que investigó la Comisión, imagínate, hasta los comisarios fueron a declarar, lio groso, no cierto…/

-Si, si, yo ahora estoy investigando unos casos de cuatrerismo rural/

- tenés cagazo o te adornaron, a excepción que se roben un camión jaula en la autopista todos los cuatreros son en el campo, ¿tenés esa investigación?, ¿me la podés alcanzar?/

-quédate tranquilo yo te llamo, quédate tranquilo…

-Te digo la verdad con los zurdos de la boca para afuera no me quedo tranquilo

-No me ofenda, se la alcanzo…

-Y le vas a pasar copia a tu mujer…

-No creo juega en otra cancha

7- El grandote

-Usted es El Grandote?/

-Para que me busca?/

-el tema de la Mc, la computadora que Medina llevaba siempre consigo, donde anotaba todo, hasta fotos sacaba ¿sabe de qué hablo?/

-lo leí en los diarios/

-pero me dicen que Usted la tuvo un día y medio antes de entregarla a quien correspondía/

-Usted está seguro?/

-Me confirmaron dos fuentes que a la mañana del 1° de enero Usted fue al Hotel, entró a la habitación con una mochila en su espalda y que la Mc desapareció y que, cuando la jueza la pidió, por un pedido oficial a la policía, se la llevaron al juzgado al día siguiente/

-Entonces pregúntelé a los comisarios o a la jueza/

-pero Usted es especialista en computación?/

-Ese mi trabajo/

-y estuvo en el hotel ése día?/

-Pasaba por ahí, fui a mirar como era el sistema de tarjetas programadas de los 470 slots y el sistema de ganancias y pérdidas/

-pero subió al tercer piso, donde lo asesinaron a Medina/

-no lo creo, no lo creo, fui a mirar las tragamonedas, ¿se acuerda? así les decían/

-dos policías lo vieron, un periodista lo vió, Usted es el especialista contratado por muchas reparticiones oficiales/ usted les enseña

-Usted está mirando muchas series policiales/

-Usted también

8-Juridiscciones

-El caso es suyo/

-Si, pero no, mire: pertenece a la vieja manera de procesar y desde el 1° de enero hay un nuevo sistema y los jueces tenemos cargos, potestades y llevamos delante la investigación, con la ayuda de los fiscales, ¿me entiende?/

-es que no entiendo/

-el caso es mío porque fue en las horas finales de un año y allí se cerraba una forma de procesar, ¿me entiende?/ proceso viejo por ser del año viejo

-entonces está en sus manos/

-sólo nominalmente porque en enero estaba de feria, ya que me iba a a Disney World en febrero y acepté quedar a cargo en enero, pero el caso en febrero volvió a quien le correspondía, solo realicé los trámites procesales indispensables ¿me entiende?/

-pero tuvo a su cargo pedir que restituyeran una computadora entre el material que pertenecía al mafioso asesinado/

-la categorización de mafioso es suya, el occiso tenía pertenencias según un listado, faltaban algunas cosas, le pedí a la policía interviniente que las trajese a la brevedad y en 48 estuvieron en mi escritorio, ¿me entiende?/

-48 horas, je, 48 horas completas, entiendo, pero…en qué estado tenían…/

-ante la imposibilidad de contar con cuerpos de peritaje de altísimo nivel como para desencriptar una Mc envié dicha máquina a la oficina pertinente de la Justicia Federal que, a la brevedad, prometió traerla con su material procesado y legible, ¿me entiende?/

-y la trajeron?/

durante el mes de febrero estuve de vacaciones, me fui a Disney con los chicos, ese caso quedó a cargo del juez que fue sorteado para ocupar la vacante de mi colega, por tanto mi relación con dicho caso terminó con ése envío a peritaje y las copias de todas las actas labradas, los videos de vigilancia y las testimoniales del personal policial a quien tiene a su cargo el caso desde entonces, ¿me entiende?

-No

-Lo siento he sido clara

-Tuvo o no tuvo la Mc de Medina

-Sólo cuando supe lo que era y advertí que no estaba, que la habían traslado a otra repartición pedí la restitución inmediata, por escrito, y la sellé en mi escritorio

-A quien se la pidió una comisión que la llevaba a santa Fe, sede del Ministerio, creo que fue una tarde y volvió a la mañana siguiente ¿entendió?

-No

-Lo siento he sido clara

9- Periodista

-Sos el que mas investigó este caso ¿Tenés el material…?/

-nada, no me quedó nada/

-pero loco, es el caso líder, están todos adentro, la cana, los narcos, todos los demás/

-si, eso es lo que parece/

-bueno, dame el material es una súpernovela/

-si, eso parece/ son 15 años de corrupción, los nombres, los tiroteos, todo/

-querés que te diga lo que pienso…?/

-si, qué te pasa…/

-que eso es lo que parece, pero para mi es apenas un argumento para una película clase B-

10-Cara de ángel

-Usted impidió que se inaugurase el boliche Esperanto

-Todo prostitución, el socialismo le había dado autorización, lo impedí

-Usted fue casa por casa pidiendo la firma de los vecinos lo hizo solo

-Fue una aventura extraordinaria

-Me refiero a que alguien solventaba sus gastos, su Full time en el tema

-Presentí un futuro político en el tema

-Pero eso no se lo aseguraban desde dos Fundaciones

-No, fue una tarea de ciudadano, conseguimos las firmas y el pacto de la Intendencia socialista con la prostitución y la droga no pudo concretarse

-Pero eso siguió

-A mi me consta que destruimos ese antro

-Era un acuerdo por prostitución y droga, como usted dice, pero alguien favorecía su trabajo

-No entiendo la suspicacia, obramos según la ley, ante la oposición de vecinos…

-Estaba el edificio entero, a punto de inaugurar, había permisos municipales, provinciales, todos estaban de acuerdo

-Todos no…

-Los que lo ayudaron…

-La decencia, triunfó la decencia

-Fue la oportunidad en que entró a la política, puede decirnos quien pago su campaña

-Bonos solidarios, nadie me pagó, me endeudé, nadie

-Pero tenía secretarias, computadoras, autos…

-Fue un triunfo del bien sobre el mal, así de simple

11- Dos Bandas Dos

-Usted era cronista policial

-Pero antes era mas sencillo

-porque se asustó

-Cuando apareció la falopa

-Siempre hubo droga

-Pero livianito, esto no era aquello, cuando me fui eran bandas, dos territorios, dos jefes, al principio se peleaban, después pactaron

-Con quien conversaban

-con la Intendencia y con la cana pero igual, estaba todo arreglado pero igual, me asuste, muchos tiros, muchos excesos, después aparecieron los capitalistas

-no entiendo

-la droga deja una montaña de plata viva, que está caliente y hay que enfriarla, los que tienen capital la mueven porque tienen guita fría

-pero eso es lejos, es muy arriba, estos parecían mas pibes que veían el dinero por primera vez

-algunos si, otros no. Todos tenían relación con las barras porque las barras son una espalda segura

-una espalda segura para que

-para el apriete, para encontrar mano de obra, para asustar, para repartir, oiga: el que es barra está ahí, lo tiene disponible, le paga lo cuida y le es fiel pero ahora ni eso, consumen y se pudre todo

-pero si sabe todo eso porque se fue, podía estar dentro y facturando

-usted entiende si se lo digo atravesado

-pruebe

-el que era Uno tenía amigos fuera del país que iban y venían y traían poquito pero traían y eso dejaba plata

-hasta ahí es fácil

-el recaudador, el valija del Uno lo atracó al viajero y le ofertó agrandar el negocio

-que negocio

-derivar para las campañas

-le hizo caso

-lo consultó con los de acá, los que vendían, dijeron que si y apostaron todo a ganador

-y…

-ganó

-entonces…

-el recaudador, el valija, entró a manejar todo lo que les mandaban y tenían una ventaja

-como una ventaja,

-y si, limpitos de narices, ni wisky ni trasnoche, solo la talanga que necesitaban y los dejaban crecer a los muchachitos

-eso es muy inocente

-eso creían ellos, un bono contribución para los avisos pero pidieron mas, pidieron territorios y nombrar tres jefes de la cana

-tres jefes

-uno en la pesada

-les dijeron que no

-no podían negarse, estaban en la joda de las valijas y se plantearon che: alguien lo hará si no lo hacemos nosotros, dejemos que la cana se pudra sola y entre todos los cerebros de ese conjunto de muchachos decentes inventaron una frase, “se pelean y se matan entre ellos”

-sigue siendo un relato inocente

-pidieron manejar territorios, policías, algunos jueces, guita les sobraba. Fueron a

Buenos Aires a decir que tenían Rosario, ya no era una jodita para la tribna

-era cierto que tenían la ciudad…

-si y no, Buenos Aires también es sucursal. Una Jefatura es Miami.

-pero después si tuvieron Rosario

-de a poquito, lo primero es lo primero, ellos pagaban, eran de ley, vino uno de afuera a convencerlos de las putas y la alta comisión en boliches internacionales, otro nivel, otras jefatura, mas compromisos

-entendieron los de la política

-los amigos del uno no se, el uno no parecía entender nada pero no lo jodían

-pero cuando fue que el negocio y el barullo creció tanto

-todos los días mi amigo, todos los días

-porque se pudrió

-porque uno se cortó solo con la Alta Prostitución y le cerraron todo y tiró cohetes donde no debía

-no fue en serio…

-fue un susto, fue para asustar, pero los otros se enojaron porque los canas estaba cómodos, todos con casas de fin de semana, guita, putas, autos, todo bien y lo cohetearon por haber coheteado

-y eso fue feo

-es que el gordo tenía todo anotado, no era un villero, entendía de redes, computación, entendía y se iba a quedar con todo, había vendido el sector a Buenos Aires y Uruguay y se enojaron los bolitas, los paraguas y los barras de la otra mitad

-un poco me pierdo

-El que había vendido la Región a la alta sociedad de Miami, mandó una amenaza en joda al recaudador y valijero, que ya había crecido, se enojaron los que la tenían atada y lo cohetearon al gordo Medina pero la cana sabía todo y los primitivos pidieron permiso y uno mandó que secaran a los cinco que armaron el quilombo.

-Eran celos

-Un poco tal vez, pero el asunto es menos complicado. Cada uno su parte. Rosario dejaba 100 lucas gringas por día, eso es un paquete, había que repartir y adornar pero hoy, que se multiplicó por tres es un paquete para repartir y adornar pero nada es sencillo, matando al gordo desataron tres cosas

-Cuales

-El gordo era un ordenado, tenía todo anotado y el recaudador y los empresarios se asustaron eso es lo lógico

-esa es la primera

-Pidieron que se ordenase pero los que debían ordenar consumían, se pelearon por minas, las minas denunciaron, los metían presos por tiroteos y una que otra muerte y de a poco la mitad de la ciudad quedó con jefecitos

-Es la segunda pero…eso es bueno o es malo

-Es malísimo. Muchos jefes es ningún jefe. Esa es la tercera macana. Muchos millones para cualquier pendejo bandeado de merca. Los jefes ordenaron que secaran a los cinco que cohetearon al recaudador que había sido asustado por el gordo al que lo secaron en el teloh… entiende.. ahí comenzó la debacle, 2013. Antes venía ordenado desde el 2005, en la ciudad, al meterse todos en provincia se complicó todo…muchos jugadores, muchas valijas, muchos agujeros. Entiende…

-Si, un poco me pierdo pero si

-Vinieron los jefecitos con las minas conventilleras y este es un negocio internacional, los canas ya estaban muy agarrados, los empresarios igual, el recaudador y los suyos se la llevaban pero un día dijeron no jugamos mas. Hijos grandes, cajas de seguridad, Derpas en Europa… otra cosa. Cuando vieron que estaban en la Mc del gordo dijeron rompamos la compu y rajemos

-y…

-No la rompieron, la frizaron, quedó la cana, la justicia, los empresarios los “territoriales” y los jefes de afuera, pero ya era otra cosa

-como otra cosa

- a los políticos los arreglan, pero acá está el embarque. Aduana seca en Tucumán. Aduana seca en Las Parejas. Los puertos. Las terminales. Los Containners sellados. El río. Las rutas desde el norte. Este es un cruce caminos. Este es el salvaje oeste. Créame: son mas de 5.000 kilos por mes que se embarcan Los jefecitos rompen las bolas. Los tira tiros pudrieron todo

-y entonces

-en las películas siempre ganan los cowboys, en esta hasta ahora están ganando los indios

-y la MC de Medina?

-Usted sabe como se llamaba la pobre piba?

-Justina Pérez Castelli

-Y sabe quien tiene los datos de la MC de Medina…

-No

-Piense en los que se fueron y nunca los tocaron…

-Deme una ayudita

-Mire los edificios, pregunte por los viajeros que van y vienen y las cuevas que florecen como si todos los días fuese primavera…

-Esa es una ayudita?

-Un consejo… no escriba nada, viva tranquilo…

-No doy los nombres

-Ni uno solo

-Ni el suyo

-Menos