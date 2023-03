Todos los ganadores de los 95 Premios Oscar 2023

La 95º edición de los Premios Oscar ya comenzó en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Jimmy Kimmel. Pinocchio, de Guillermo del Toro, la primera ganadora en el rubro "Mejor Película Animada". Jaime Lee Curtis obtuvo su primer Oscar de su carrera, por su rol de reparto en "Todo en todas partes al mismo" tiempo". "Sin novedades en el frente", mejor película extranjera y mejor banda sonora.

Todos los ganadores de los Oscars 2023

Actor de Reparto: Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo

por Todo en todas partes al mismo tiempo Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis por Todo en todas partes al mismo tiempo

por Todo en todas partes al mismo tiempo Animación: Pinocchio , de Guillermo del Toro

, de Guillermo del Toro Largometraje documental: Navalny , de Daniel Roher

, de Daniel Roher Cortometraje de Ficción: An Irish Goodbye , de Tom Berkeley y Ross White

, de Tom Berkeley y Ross White Fotografía: Sin novedad en el frente

Maquillaje y peluquería: La Ballena

Vestimenta: Black Panther

Película Extranjera: Sin novedad en el frente , de Edward Berger

, de Edward Berger Mejor corto documental: El hombre que susurraba a los elefantes

Mejor corto animado: El niño, el topo, el zorro y el caballo

Diseño de Producción: Sin novedad en el frente

Diseño de Producción: Banda Sonora: Sin novedad en el frente

Mejores efectos visuales : Avatar: the way of water

Mejor guion original: Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor guion adaptado: Mujeres hablando

Mejor canción: “Naatu Naatu” de “RRR,”. Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose.

Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose. Edición: Todo en todas partes al mismo tiempo

Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor principal : Brendan Fraser , en "La ballena"

, en "La ballena" Mejor actriz principal: Michelle Yeoh, en Todo en todas partes al mismo tiempo

Todo en todas partes al mismo tiempo Mejor película: Todo en todas partes al mismo tiempo.

LOS PREMIOS POR PELÍCULA

Todo en todas partes al mismo tiempo: 7

Sin novedad en el frente: 4

La ballena: 2

Pinocho de Guillermo del Toro: 1

Navalny: 1

Pantera Negra: Wakanda por siempre: 1

Avatar: El camino del agua: 1

Top Gun: Maverick: 1

Ellas hablan: 1

RRR: 1

An Irish Goodbye: 1

The Elephant Whisperers: 1

The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, de Charlie Mackesy y Peter Baynton: 1