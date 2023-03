Luego de una movilización histórica, Israel vivirá nuevas jornadas de lucha contra la reforma judicial

Israel vivió la décima manifestación contra la reforma judicial que impulsa la coalición de gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu. Salieron casi 350 mil personas a la calle, según el registro policial, por lo que se estima el número puede ser mayor.

"Salieron adultos, ancianos, niños, jóvenes, religiosos, laicos, pidiendo sí a la democracía y no a los cambios legales que irían hacia atrás muchos años, de manera inédita. Debe ser una de las protestas más masivas de la historia, hace 35 años que vivo acá y nunca vi algo así", comentó Leon Amiras, abogado argentino radicado en Israel.

"Son manifestaciones muy populares, de todas las ideologías y clases sociales, de diferentes partidos. No están dispuestos a que le roben la democracia, hay carteles caseros reclamando por la democracia, por la libertad, contra Netanyahu incluso", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Las manifestaciones son por la reforma judicial que impulsa el partido gobernante con grupos muy extremistas, que busca limitar el sistema de Justicia. El país no tiene constitución sino que se rige por leyes básicas. Quieren pasar en dos meses unas cinco o seis leyes muy antidemocrácticas, que le dejaría a la Corte muy pocas funciones e incluso se meterían en el nombramiento de los jueces.

"Netanyahu nunca atacó la justicia, ni los bancos, es muy inteligente, y de repente se metió en contra de la justicia. Así, la economía empezó a caer, muchos sacaron capitales del país, creció la inflación", señaló el entrevistado.

"Se puede ser optimista porque la gente que salió a manifestar ya no son individualidades, sino el ex jefe del Mohsad, del ex comandante de la Fuerza Aérea, veteranos de guerra, maestros, médicos, ex policías, profesores, economistas... Incluso los pilotos también se sumaron, el primer ministro tenía que viajar a Italia y no conseguía quien lo traslade".

Ahora están en la fase 1 del proceso, y si llegan a la fase 2 y 3, estas pasarán muy rápido. "El gran miedo es que las leyes pasen rápido, que sean aceptadas en el Parlamento y que la Corte Suprema las declare inconstitucionales. Ahí la policía tendrá que decidir quién tiene la razón... O la Corte Suprema o el Gobierno que dice que la Corte no tiene prerrogativas para revocar una ley. Se piensa que se va a llegar a un acuerdo, pero nadie dijo nada hasta ahora. El día jueves será clave, van a cortar los caminos, será de huelga total", dijo por último Amiras.

