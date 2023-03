Docentes universitarios de paro

Los docentes nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral (ADUL) inició el lunes un paro que se extenderá durante toda esta semana. La medida fue resuelta en el congreso extraordinario de la Conadu Histórica para sostener el rechazo al ofrecimiento salarial realizado por el Gobierno nacional, por lo que el cese de actividades se da en todo el país.

"El CESE TOTAL DE ACTIVIDADES o no inicio (que es otra forma de simbolizar la medida) afecta (para) todas las actividades que realizamos como docentes: si tenés que tomar exámenes no los tomás; si tenés que dar clases no das las clases; si tenés que hacer investigación no la hacés; si tenés que hacer extensión no la hacés; si te convocaron a reuniones de trabajo no vas. El CESE TOTAL DE ACTIVIDADES por una semana es la medida más democrática pues implica que será realizada por la totalidad de la docencia de la UNL y del país; cada una de nosotras, cada uno de nosotros, aporta a la fuerza colectiva de la medida. Por eso entendemos que tendrá mucho apoyo", señalaron desde ADUL.

Del mismo modo, los profesionales de la UNR nucleados en el gremio Coad rechazaron la última oferta salarial del gobierno nacional, por lo que realizarán una medida de fuerza por 48 horas el jueves 16 y el viernes 17.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) ya se había opuesto al acuerdo firmado por la conducción nacional de Conadu. Casi el 90% de los más de 1.500 docentes que participaron de la decisión rechazaron la propuesta para la primera parte de 2023. La oferta es un aumento del 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio, además de un monitoreo salarial en mayo y una reapertura de la discusión en junio.

En este marco, el comunicado de el gremio local explicó: “Como ya adelantamos en el comunicado anterior, la conducción de CONADU decidió aceptar este ofrecimiento, consolidando la rebaja salarial. Al mismo tiempo en el Congreso de la Federación CONADU Histórica se resolvió llamar a un paro de una semana desde el 13 al 17 de marzo próximo, de modo que los días jueves y viernes de la semana que viene la inmensa mayoría de lxs docentes universitarixs de todo el país estaremos de paro, mostrando nuestro descontento con la paritaria”.