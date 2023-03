Las contradicciones de la llegada de las Fuerzas Armadas a Rosario

La llegada del Ejército a Rosario fue anunciada con bombos y platillos por el presidente Alberto Fernández la semana pasada. Con un acto y una presentación que contó con la presencia del ministro de Seguridad nacional, Anibal Fernández, y otros funcionarios, se anunció la medida.

A la par, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, confirmó este sábado que "la próxima semana" llegará a la ciudad de Rosario, la Compañía de Ingenieros de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de urbanización en los barrios populares como parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para atender la emergencia que se vive en esa ciudad santafesina por la ola de violencia narco.

En un diálogo sincero, Fernando Morales, capitan de fraga y veterano de guerra de Malvinas, afirmó que las Fuerzas Armadas "No desembarcaron ni desembarcarán como tales".

"Hay que separar un poco las cosas. Es evidente la necesidad que tienen las autoridades de hacer algo frente a la violencia, que no sólo es narco. Con el disparador de hechos como el menor que fue asesinado o la amenaza a la familia Rocuzzo y Messi, eso los puso en la mira. A la hora de desesperarse, a veces los políticos hacen locuras", apuntó quien también es perito naval.

"El poder ejecutivo está reforzando de alguna manera con efectivos de la gendarmería nacional, que son la única fuerza militar con estado militar del país. Tiene una mayor estructura y poder de fuego, y está diseñada para actuar en formas agrestes o con mayor volumen", explicó. Pero se trata de medidas de un presidente "mal asesorado".

El principal error conceptual del Gobierno nacional es no atender a las funciones reales del Ejército en la actualidad. A las Fuerzas Armadas hace años que toda la sociedad las separó de la seguridad interior e inteligencia nacional, se marcó un límite. Además le sacaron a la fuerza la potestad de tener un comandante, sino que tiene un Jefe de Estado mayor que no está con la tropa. Por otro lado le sacaron el código de justicia militar y la equipararon a la sociedad civil.

Hecho todo esto, además de la defensa, tienen la tarea de ayudar a la sociedad en emergencias. ¿Qué son las emergencias? Pueden ser muchas. Incluso, el paradigma de la seguridad interior les impide ir armados.

"Ahora cambiamos esto, lo mandamos a Rosario aunque las personas no lo hayan pedido en concreto. Los va a recibir mucha gente que quiere seguridad, que ellos no le pueden dar. El personal militar qué dice: ¿quién nos cuida a nosotros?", reflexionó el entrevistado al aire con Hugo Isaak por Cadena OH!

La conclusión es que se generan falsas expectativas porque el Ejército no llegará a la ciudad, no vendrán tanques, ni artillería, ni estrategias de defensa, sino que sólo habrá personal del Ejército haciendo otras cosas.

"La gente que va a ver llegar al ejército, que va a llegar en camiones, pero no van a defenderlos. Tienen prohibido interferir en el menor ilícito social, lo único que pueden hacer es llamar a la policía como cualquier persona. El ejército no suma ni resta, son personas que manden y nada más. Hay gente del Ejército, pero no está el Ejército", dijo por último.

Escuchar también audio completo: