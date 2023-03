Bicicletas públicas: recomendaciones ante la detección de errores en su uso

A dos semanas de las puesta en marcha del sistema público de bicicletas en la ciudad de Santa Fe, desde el municipio brindaron recomendaciones sobre cómo usar de forma correcta las bicis, que tienen un período de utilización de 45 minutos. Es que en las primeras semanas de implementación de este servicio púbico, detectaron que algunos las utilizan mal.

"La persona que inicie el viaje tiene que devolver la bicicleta en cualquiera de las estaciones que están autorizadas. No podemos dejarla en otro lugar, sino le estamos quitando la oportunidad a otro vecino o vecina de que la pueda encontrar", indicó Andrea Zorzón, directora de Movilidad del municipio.

Leer también: "Las Bicis de Santa Fe", una apuesta a la movilidad sustentable

El horario de funcionamiento del sistema es de 7 a 21 horas, por lo que los rodados deben dejarse en las biciestaciones antes del horario de finalización.

"El sistema tiene una zona de funcionamiento. Al sur el límite es el Parque del Sur; al este por Av. Alem, por la Costanera hasta Salvador del Carril, Quintana, Iturraspe y luego en avenida López y Planes, Roque Sáenz Peña y vuelve por la estación Mitre a tener el límite de J.J. Paso y el Parque del Sur", detalló la funcionaria y recordó que aquellos ciclistas que salen de este radio de cobertura sentirán que las bicicletas emiten un sonido de alerta. De suceder esto, los encargados del monitoreo municipal se comunicarán con el usuario para recordarle el área por donde pueden utilizar el servicio.

Período de prueba

"Es una zona que por el momento está a prueba, que vamos a evaluar ampliarla. Pero es importante que no llevemos la bici a otro lugar que no esté autorizado, no podemos quedarnos con la bicicleta y sentarnos a tomar mate porque le estamos impidiendo a otra persona usarla", señaló.

Al mismo tiempo, la directora de Movilidad resaltó que las bicicletas públicas se habilitaron como un sistema de transporte, de uso compartido. "Es un sistema que está a prueba, de uso gratuito, pero después los incumplimientos a estas recomendaciones básicas pueden generar sanciones a los usuarios que hagan un uso indebido del sistema", aseveró.