Venta de entradas para el partido de Independiente - Colón

El día miércoles a las 20 hs se habilitará el sitio entradas.clubaindependiente.com.ar para reservar el bono gratuito para entrar a los sectores Santoro Baja (ex Norte Baja), Pavoni Baja (ex Sur Baja), Pavoni Alta (ex Sur Alta), Socias de la Platea Erico, Vitalicios y Discapacidad.

Posteriormente, el jueves a las 11 de la mañana se podrán a la venta las plateas sólo para los socios en el sitio entradas.clubaindependiente.com.ar. Un día después, el viernes desde las 11, se habilitará la venta para todo público (socios e invitados) en esa misma página, hasta el sábado a las 14 hs.

Finalmente, el sábado de 15 a 19 hs se venderán entradas para todo público de manera presencial en las boleterías del Complejo de Tenis, ubicado en Alsina 1.050. Sólo se podrá pagar en efectivo.

IMPORTANTE: para obtener la entrada para este partido será necesario tener paga la cuota de febrero de 2023. Hay tiempo de ponerse al día hasta el miércoles a las 18 hs.

Precios de las plateas

Santoro Alta: Socios $3.000 / Invitados $7.000

Bochini Alta: Socios $5.000 / Invitados $10.000

Erico Alta: Socios $5.000 / Invitados $10.000

Bochini Baja: Socios $6.500 / Invitados $13.000

Erico Baja: Socios $6.500 / Invitados $13.000

Gargantas del Diablo: Socios $6.500 / Invitados $13.000

Menores: Socios $800