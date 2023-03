Productores y empresarios se oponen a la creación de un parque nacional en el Sitio Ramsar Jaaukanigás

En las últimas horas, empresarios y productores del norte provincial expresaron su desacuerdo y rechazo a la creción de un parque nacional en el Sitio Ramsar Jaaukanigás. La iniciativa es provincial pero contará con el apoyo y el control nacional. Está basada en la Ley Nacional No 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales y la Ley Provincial No 12.175 del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

Los argumentos de estos sectores son diversos pero destacan que no fueron consultados y que no quieren entregar patrimonio local a autoridades nacionales que desconocen la realidad del norte provincial.

"Nosotros estamos en principio en contra del proyecto. Principalmente porque no fuimos consultados como productores agropecuarios siendo los principales afectados en esta ley, porque los productores crian ganado vacuno en esas islas. No fuimos consultados en la etapa previa, en el armado del proyecto. Ninguna entidad que represente productores fue invitada, lo que nos parece que está muy mal. Este gobierno provincial siempre dice que busca el consenso, en este caso no pasó", apuntó el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Agusto Gastaldo.

"Quienes armaron el proyecto son diputados y funcionarios que no viven en la zona"

"También creemos que coyunturalmente no es el momento en que el productor pueda formar parte del debate porque estamos atravesando una crisis, que denominamos de crisis humanitaria, porque es una emergencia inédita. El productor chico pierde lo poco que tiene, tiene que dejar el sector y alimentar el éxodo rural. Aparte de eso, hoy la isla está albergando mucha más hacienda de la que habitualmente tiene, muchos productores buscando pasto o agua, dejaron su ganado ahí. No queda perfectamente clara la posibilidad de que el productor pueda seguir criando ese ganado como ahora", remarcó para Cadena OH!

Según el entrevistado, el proyecto del ley dice que no habrá interferencia con eso, pero deja abierta la posibilidad de que la entidad que regula los parques nacionales impida seguir con la actividad.

Desde el Consejo Nacional Económico del Norte Santafesino (CORENOSA), también emitieron un comunicado en el que expresan su desacuerdo y rechazo absoluto. "Nos oponemos a entregar el corazón de 500.000 hectáreas de nuestras mejores tierras e instamos a todo el norte santafesino a defenderlas de las intenciones de eliminar las autonomías provinciales y municipales, y de nuestro derecho de vivir y producir responsablemente en nuestras islas. Si queremos un Parque, hagámoslo nosotros y que sea Provincial, administrado y creado por la Provincia y los Municipios", remarcaron en un comunicado.

En la misma sintonía, Gastaldo señaló que "Es un proyecto provincial que pasaría a ser de control nacional. Creemos que no hay necesidad que eso pase a control nacional. Desde la región y nuestro departamento podríamos hacer un proyecto que tenga que ver con todo lo que este proyecto de ley trae como positivo. Eso lo entendemos, tiene fundamentes loables e interesantes en cuanto a desarrollo turístico, pero podemos hacerlo con capitales y mano de obra locales. Un control de este tipo implica otras cosas, las regulaciones, las acciones, va a haber mucha burocracia estatal de Buenos Aires, que es muy complicado. No queremos que eso también caiga en nuevos proyectos en el territorio".

Prioridades

Al respecto, Gastaldo manifestó que es contradictorio intentar crear un parque nacional cuando la infraestructura del norte provincial está en ruinas. En sus palabras, existe un "deteriorio, abandono y desidia de los gobiernos provincial y nacional en la región", que se expresa en el poco mantenimiento de las rutas, la falta de corte de pastos, la necesidad de una autovía y la mejora de rutas transversales, el arreglo de los puentes que son de madera que quedaron de la época de la Forestal, entre otras cosas.

"Esas son las prioridades y no vemos avance en ese sentido. Es un error pensar en un proyecto así cuando la estructura del norte de la provincia está así".

En cuanto a las acciones realizadas, Gastaldo informo que hubo una asamblea con legisladores y productores, de la que se hicieron eco los funcionarios provinciales. "Estoy convocado hoy a la tarde a un encuentro con la ministra de Medio Ambiente, esos son los ámbitos que tienen que darse estos debates. Hicimos una presentación a la Cámara de Diputados de la provincia donde pedimos que nos participen en los debates de las comisiones y hasta ahora no tuvimos respuestas. Quienes armaron el proyecto son diputados y funcionarios que no viven en la zona".

Sequía

"Si bien tuvimos algunas lluvias en estos días, y los pronósticos son alentadores esta semana, en algunas zonas no llovió nada, sobre todo en el norte del departamento. Ahora la están padeciendo más. El estado sigue siendo crítico, el estado de hacienda es muy malo. Todo depende de los campos, pero se sigue con una crisis muy profunda. En el departamento Vero hubo menos agua, por lo que está más complicada la situación", dijo por último.

