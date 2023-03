Osvaldo Ferrero, una vida dedicada a la Cruz Roja y a la asistencia internacional

El santafesino Osvaldo Ferrero se despidió de una vida dedicada a la entrega y la ayuda social en la Cruz Roja, después de muchos años de servicio.

"Yo casi nazco con la Cruz Roja. Mi mamá fue presidenta y desde que yo era chico la institución estuvo presente en nuestras vidas. Eso no alcanzó para que yo ingresara, yo ingresé siendo un hombre grande. Me ligué definitivamente a la Cruz Roja con el conflicto contra los ingleses en Malvinas. Sentí la necesidad y me anoté como voluntario. No nos llamaron, pero fui a la Cruz Roja. Ahí me quedé pegado", explicó al aire en Cadena OH!

"Me tocó en Santa Fe gestionar la época de grandes inundaciones, lo que nos dio un renombre y visibilidad. Me acerqué a Buenos Aires, en seguida formé parte del consejo de gobierno. Vino la Federación Internacional, hice viajes de capacitación y poco después ingresé en la junta de gobierno en la Federación Internacional. Tuve dos períodos como vocal y después me candidatie para la vicepresidencia. Del 2013 al 2017 fui vicepresidente internacional", detalló.

En el marco de la XIX Asamblea General de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se desarrolló en 2013 con la asistencia de delegados representantes de 185 Sociedades Nacionales de Cruz Roja, el entonces presidente de Cruz Roja Argentina, Don Osvaldo Ferrero, fue elegido vicepresidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

"Es realmente un mundo muy especial, uno no lo vislumbra hasta que no participa de él. Pero ahí te das cuenta de la tremenda importancia y la fuerza del comité internacional. Una asamblea de la Cruz Roja internacional es equiparable a una asamblea de la ONU. Obvio, con diferencias, pero con la representación estamos iguales. Presidentes, embajadores, funcionarios, 200 sociedades distribuídas por todo el mundo. No existe otra organización igual", explicó en diálogo con Hugo Isaak.

Cruz Roja

Está compuesta por dos núcleos centrales, uno es la Federación Internacional, de todas las naciones del mundo. Trabaja con las poblaciones y con las situaciones de desastre. Eso lo hace a través de todas las sociedades nacionales.

El otro es el Comité Internacional que se ocupa de intervenir en conflictos armados y de prisioneros. Después hay un trabajo social enorme, la pobreza, el cambio climático son prioridad. "Es una bandera en el mundo de todas estas cuestiones", apuntó por último.

