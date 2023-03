La Tora dijA La Tora le ofrecieron 10 mil dólares por una noche

Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano, hizo una serie de confesiones íntimas durante una entrevista. Habló de Nacho, a quien desea volver a ver, y también contó cuánto le ofrecieron por una noche de sexo.

"¿Te ofrecieron plata por sexo?", preguntó Ulises. "Sí, pero no le di bola, lo dejé pasar", contestó La Tora. "¿Qué te ofrecieron?", interrogó el conductor. "Diez mil dólares", respondió ella.

"Los que quieran opinar, incluyendo mis viejos no me interesa, venga de quien venga. Yo me manejo con lo que siento", dijo La Tora sobre su relación con Nacho.

La Tora, además, dijo que hace cinco meses que no tiene sexo. "¿Estás esperando a Nacho?", quiso saber Jaitt. "Sí", contestó Lucila sin dejar lugar para dudas.

Fuente: Ciudad Magazine